У Третій штурмовій повідомили, скільки триває навчання операторів FPV-дронів

В Україні працює школа безпілотних систем, що надає можливість навчання управлінню FPV-дронами для військових і цивільних. Подібні структури є досить важливими, адже людина сама обирає напрямок, який хоче вивчати.

Про це повідомив пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін в ефірі День.LIVE у вівторок, 1 жовтня.

Створення школи безпілотних систем

Бородін розповів, що школа безпілотних систем спрямована на навчання як військових, так і цивільних, які бажають отримати навички управління FPV-дронами.

"Школа безпілотних систем — це наша ініціатива. До нас приходять різні люди, і не обов’язково, що вони відразу йдуть в Третю штурмову. Це школа для цивільних також, адже багато хто прагне набути навичок для майбутнього", — зазначив пресофіцер Третьої штурмової бригади.

Він додав, що краще, коли людина сама обирає навичку, вчиться і приходить в армію вже як готовий спеціаліст у певному напрямку.

За словами Бородіна, базові навички керування FPV-дронами можна отримати за тиждень, що дозволяє зрозуміти, чи є бажання продовжувати навчання. Повний курс підготовки оператора дронів триває від місяця до півтора.

Нагадаємо, український підполковник ЗСУ Кирило Верес назвав незвичайний спосіб застосування дронів проти окупантів на фронті. Йому спала на думку ідея використання безпілотників для дещо інших цілей.

Українські дрони вже здатні атакувати цілі на великих відстанях в Росії. Так завдяки безпілотнику вдалося знищити великий арсенал РФ у Торопці.