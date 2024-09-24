Військовий ЗСУ поділився найкреативнішим способом застосування дронів

Український підполковник Збройних сил України Кирило Верес назвав незвичайний спосіб застосування дронів проти окупантів на фронті. Він заявив, що втілити креативну ідею йому допомогли розробники FPV-дрона "Королева Шершнів".

Про це Кирило Верес розповів в інтерв'ю проєкту "ВІДДУШІВДУШУ".

Як ЗСУ креативно використовують дрони проти російських військ

Кирило Верес розповів, що йому спала на думку ідея використання дронів для дещо інших цілей. Він заявив, що таким способом вдалося знищити велику кількість ворожих посадок.

"Ми дуже багато лісосмуг випалили дронами. Я не буду багато розповідати, щоб не дізналися, але, мабуть, багато хто це знає в ЗСУ. Мабуть, це було найкреативніше. Між нами і противником були сірі зони, або в нього були позиції, які не проглядалися. І ми мінімальними зусиллями — один екіпаж і п'ять годин роботи, без БК, без нічого зміг зробити повне знищення лісосмуги шириною 30 метрів і довжиною 150 метрів під нуль", — сказав військовий.

Кирило Верес додав, що військовим варто ділитися ідеями, як креативно завдати удару противнику з мінімальними ресурсами. Зокрема, коли він задумався над нетиповим використанням дронів, він звернувся до топових розробників дронів, які допомогли втілити його запити.

Нагадаємо, ЗСУ часто використовують дрони у боях проти російських військ. Так нещодавно прикордонники показали ефектне відео знищення окупантів на Харківщині завдяки дрону Vampire.

Також українські дрони вже здатні атакувати цілі на великих відстанях в Росії. Так завдяки безпілотнику вдалося знищити великий арсенал РФ у Торопці.