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Военный ВСУ поделился самым креативным способом применения дронов

Военный ВСУ поделился самым креативным способом применения дронов

24 сентября 2024 г. 10:06

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17:50 Визит Зеленского в США и вероятная дата конца войны — эфир Вечір.LIVE

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17:31 Удар по Запорожью - в ОВА сообщили о деталях расследования

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17:23 Рябцев объяснил, как в Украине защищают энергоблоки АЭС от атак России

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Украинский подполковник Вооруженных сил Украины Кирилл Верес назвал необычный способ применения дронов против оккупантов на фронте. Он заявил, что воплотить креативную идею ему помогли разработчики FPV-дрона "Королева Шершнів".

Об этом Кирилл Верес рассказал в интервью проекту "ВІДДУШІВДУШУ".

Как ВСУ креативно используют дроны против российских войск

Кирилл Верес рассказал, что ему пришла в голову идея использования дронов для других целей. Он заявил, что таким способом удалось уничтожить большое количество вражеских посадок.

"Мы очень много лесополос выжгли дронами. Я не буду много рассказывать, чтобы не узнали, но, пожалуй, многие это знают в ВСУ. Пожалуй, это было самое креативное. Между нами и противником были серые зоны, или у него были позиции, которые не просматривались. И мы минимальными усилиями — один экипаж и пять часов работы, без БК, налегке смог сделать полное уничтожение лесополосы шириной 30 метров и длиной 150 метров под ноль", — сказал военный.

Кирилл Верес добавил, что военным следует делиться идеями, как креативно нанести удар противнику с минимальными ресурсами. В частности, когда он задумался над нетипичным использованием дронов, он обратился к топовым разработчикам дронов, которые помогли воплотить его запросы.

Напомним, ВСУ часто используют дроны в боях против российских войск. Так недавно пограничники показали эффектное видео уничтожения оккупантов на Харьковщине благодаря дрону Vampire.

Также украинские дроны уже способны атаковать цели на больших расстояниях в России. Так, благодаря беспилотнику удалось уничтожить большой арсенал РФ в Торопце.

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10:19 Тысячи одесситов без электричества до вечера — когда вернут свет

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:56 Ночная атака дронов на Киевскую область — в ОВА раскрыли детали обстрелов

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:27 Нардеп раскритиковал изъятие НДФЛ у силовиков и военных

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