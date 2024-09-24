Военный ВСУ поделился самым креативным способом применения дронов

Украинский подполковник Вооруженных сил Украины Кирилл Верес назвал необычный способ применения дронов против оккупантов на фронте. Он заявил, что воплотить креативную идею ему помогли разработчики FPV-дрона "Королева Шершнів".

Об этом Кирилл Верес рассказал в интервью проекту "ВІДДУШІВДУШУ".

Как ВСУ креативно используют дроны против российских войск

Кирилл Верес рассказал, что ему пришла в голову идея использования дронов для других целей. Он заявил, что таким способом удалось уничтожить большое количество вражеских посадок.

"Мы очень много лесополос выжгли дронами. Я не буду много рассказывать, чтобы не узнали, но, пожалуй, многие это знают в ВСУ. Пожалуй, это было самое креативное. Между нами и противником были серые зоны, или у него были позиции, которые не просматривались. И мы минимальными усилиями — один экипаж и пять часов работы, без БК, налегке смог сделать полное уничтожение лесополосы шириной 30 метров и длиной 150 метров под ноль", — сказал военный.

Кирилл Верес добавил, что военным следует делиться идеями, как креативно нанести удар противнику с минимальными ресурсами. В частности, когда он задумался над нетипичным использованием дронов, он обратился к топовым разработчикам дронов, которые помогли воплотить его запросы.

Напомним, ВСУ часто используют дроны в боях против российских войск. Так недавно пограничники показали эффектное видео уничтожения оккупантов на Харьковщине благодаря дрону Vampire.

Также украинские дроны уже способны атаковать цели на больших расстояниях в России. Так, благодаря беспилотнику удалось уничтожить большой арсенал РФ в Торопце.