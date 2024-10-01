В Третьей штурмовой сообщили, сколько длится обучение операторов FPV-дронов

В Украине работает школа беспилотных систем, предоставляющая возможность обучения управлению FPV-дронами для военных и гражданских. Подобные структуры являются достаточно важными, ведь человек сам выбирает направление, которое хочет изучать.

Об этом сообщил пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин в эфире День.LIVE во вторник, 1 октября.

Создание школы беспилотных систем

Бородин рассказал, что школа беспилотных систем направлена на обучение как военных, так и гражданских, желающих получить навыки управления FPV-дронами.

"Школа беспилотных систем - это наша инициатива. К нам приходят разные люди, и не обязательно, что они сразу идут в Третью штурмовую. Это школа для гражданских также, ведь многие стремятся приобрести навыки для будущего", — отметил пресс-офицер Третьей штурмовой бригады.

Он добавил, что лучше, когда человек сам выбирает навык, учится и приходит в армию уже как готовый специалист в определенном направлении.

По словам Бородина, базовые навыки управления FPV-дронами можно получить за неделю, что позволяет понять, есть ли желание продолжать обучение. Полный курс подготовки оператора дронов длится от месяца до полутора.

Напомним, украинский подполковник ВСУ Кирилл Верес назвал необычный способ применения дронов против оккупантов на фронте. Ему пришла в голову идея использования беспилотников для других целей.

Украинские дроны уже способны атаковать цели на больших расстояниях в России. Так, благодаря беспилотнику удалось уничтожить большой арсенал РФ в Торопце.