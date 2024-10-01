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В Третьей штурмовой сообщили, сколько длится обучение операторов FPV-дронов

В Третьей штурмовой сообщили, сколько длится обучение операторов FPV-дронов

1 октября 2024 г. 16:41

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16:41 В Третьей штурмовой сообщили, сколько длится обучение операторов FPV-дронов

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14:50 Гончаренко заявил, что возврат 30 тыс. грн всем военным до сих пор не реализован

Text

13:00 Кадровые изменения в Минобороны и новый генсек НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:15 Демченко поделился деталями работы пограничников на фронте

Text

11:41 Военный оценил качество обеспечения ВСУ одеждой и продуктами — готовы ли к зиме

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09:38 В Киеве катастрофа с качеством воды, мостов и управления — интервью с депутатом

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В Украине работает школа беспилотных систем, предоставляющая возможность обучения управлению FPV-дронами для военных и гражданских. Подобные структуры являются достаточно важными, ведь человек сам выбирает направление, которое хочет изучать.

Об этом сообщил пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин в эфире День.LIVE во вторник, 1 октября.

Создание школы беспилотных систем

Бородин рассказал, что школа беспилотных систем направлена на обучение как военных, так и гражданских, желающих получить навыки управления FPV-дронами.

"Школа беспилотных систем - это наша инициатива. К нам приходят разные люди, и не обязательно, что они сразу идут в Третью штурмовую. Это школа для гражданских также, ведь многие стремятся приобрести навыки для будущего", — отметил пресс-офицер Третьей штурмовой бригады.

Он добавил, что лучше, когда человек сам выбирает навык, учится и приходит в армию уже как готовый специалист в определенном направлении.

По словам Бородина, базовые навыки управления FPV-дронами можно получить за неделю, что позволяет понять, есть ли желание продолжать обучение. Полный курс подготовки оператора дронов длится от месяца до полутора.

Напомним, украинский подполковник ВСУ Кирилл Верес назвал необычный способ применения дронов против оккупантов на фронте. Ему пришла в голову идея использования беспилотников для других целей.

Украинские дроны уже способны атаковать цели на больших расстояниях в России. Так, благодаря беспилотнику удалось уничтожить большой арсенал РФ в Торопце.

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17:26 Наша боль — одесситам рассказали о 86 днях обороны Мариуполя

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:24 В Укргидрометцентре предупредили некоторые регионы о заморозках и ветре завтра

17:23 ТЦК отказал многодетному отцу в отсрочке — что делать

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