У Третій штурмовій заявили про найнижчі втрати серед ЗСУ

Очільник штабного благодійного фонду Третьої штурмової бригади Олег Петренко розповів, чому люди подають заявки у бригаду. За його словами, у них найнижчі втрати серед Збройних сил України.

Про це Олег Петренко розповів в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 7 жовтня.

Третя штурмова бригада

"У Третю штурмову бригаду йдуть не лише завдяки якісному рекрутингу, а й тому, що у нас найнижчі втрати в ЗСУ", — каже Петренко.

Він зазначив, що такі результати вдається зберігати, навіть попри інтенсивність бойових дій у найгарячіших точках фронту.

"Також на відповідному рівні підготовка бійців, розвідка, планування бойових операцій, рівень бригадної медичної служби, тобто такої опції як "не довезли", наприклад, в Третій штурмовій практично не існує", — додав Петренко.

Нагадаємо, у Третій штурмовій бригаді підтвердили інформацію про проведення успішних штурмових дій у Харківській області. Воїнам вдалося відбити позиції та українських захисників з полону.

Також у День захисників і захисниць України звання Героїв України отримали двоє військовослужбовців Третьої окремої штурмової бригади. Йдеться про бійців із позивними "Фарш" та "2.0".