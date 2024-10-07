Сколько добровольцев служит в 3 ОШБр — Петренко назвал цифры

Третья штурмовая бригада является самой большой по количеству добровольцев. Также у бригады самый молодой средний возраст бойцов среди других подразделений.

Об этом сообщил глава штабного благотворительного фонда 3 ОШБр Олег Петренко в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 7 октября.

Кто воюет в Третьей штурмовой

Петренко сообщил об уникальности Третьей штурмовой бригады. По его словам, эта бригада является крупнейшей в ВСУ, поскольку практически на 100% состоит из добровольцев и имеет самый молодой средний возраст бойцов по сравнению с другими бригадами.

"Мы понимаем, что, к сожалению, война — дело молодых, и просто 50-летние штурмовики не являются конкурентными", — заявил глава штабного благотворительного фонда 3 ОШБр.

Напомним, в Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных в ряды армии. Да, некоторые воинские части смогут мобилизовать добровольцев без участия ТЦК и СП.

Ранее мы писали, что бывший командующий силами обороны Сергей Наев оценил успехи мобилизации в 2023 году и рассказал, что нужно менять.