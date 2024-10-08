Попенко пояснив, чи отримують військові на передовій 200 тисяч гривень

Зарплата військових на передовій коливається від 120 до 140 тисяч гривень на місяць. Вона залежить від звання та кількість днів перебування в окопах.

Про це повідомив очільник штабного благодійного фонду 3 ОШБр Олег Петренко в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 7 жовтня.

Виплати військовим на передовій

Петренко заявив, що військовим, які знаходяться в окопах на передовій, платять від 120 до 140 тисяч гривень на місяць. За його словами, зарплата військового на передовій залежить від звання та кількості днів перебування в окопах.

Очільник штабного благодійного фонду 3 ОШБр зауважив, що обіцяних 200 тисяч гривень в Третій штурмовій ніхто не отримував.

"Це можливості українського бюджету, який залежить від економіки України та від західної допомоги. Немає очевидного потенціалу, щоб одразу збільшити фінансові можливості", — заявив Петренко.

Нагадаємо, Третя штурмова бригада є найбільшою за кількістю добровольців. Також бригада має наймолодший середній вік бійців серед інших підрозділів.

Раніше ми писали, що очільник штабного благодійного фонду Третьої штурмової бригади Олег Петренко розповів, чому люди подають заявки у бригаду. За його словами, у них найнижчі втрати серед Збройних сил України.