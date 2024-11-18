Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow В следующем году бюджет на армию будет меньше нынешнего arrow
В следующем году бюджет на армию будет меньше нынешнего

В следующем году бюджет на армию будет меньше нынешнего

18 ноября 2024 г. 23:15

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

23:15 В следующем году бюджет на армию будет меньше нынешнего

Text

22:20 Нардеп сообщил, какие законы первые на рассмотрение в Раде

Text

20:51 Южанина сделала заявление о возможном испытании для бюджета

Text

17:50 Визит Зеленского в Покровск и обращение Дуды — эфир Вечір.LIVE

Text

13:02 Мирный план Эрдогана и удары ATACMS — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:20 Попенко назвал, сколько времени нужно на восстановление энергии

Text

11:22 Рябцев спрогнозировал, когда в Киеве отменят отключение света

Text

11:12 Спикер ОВА сказал, что вчера спасло Запорожье от разрушений

Text

10:48 Спикер ГСЧС сообщил о ситуации в Сумах после удара баллистикой

Text

08:10 Кухарчук прокомментировал влияние разрешение Украине бить по РФ

Text

23:15 В следующем году бюджет на армию будет меньше нынешнего

Text

22:20 Нардеп сообщил, какие законы первые на рассмотрение в Раде

Text

20:51 Южанина сделала заявление о возможном испытании для бюджета

Text

17:50 Визит Зеленского в Покровск и обращение Дуды — эфир Вечір.LIVE

Text

13:02 Мирный план Эрдогана и удары ATACMS — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:20 Попенко назвал, сколько времени нужно на восстановление энергии

Text

11:22 Рябцев спрогнозировал, когда в Киеве отменят отключение света

Text

11:12 Спикер ОВА сказал, что вчера спасло Запорожье от разрушений

Text

10:48 Спикер ГСЧС сообщил о ситуации в Сумах после удара баллистикой

Text

08:10 Кухарчук прокомментировал влияние разрешение Украине бить по РФ

В 2025 году фактический бюджет на армию будет меньше, чем в этом году. Сокращение расходов базируется на сравнении разных курсов доллара.

Об этом в ефире Вечір.LIVE в понедельник, 18 ноября, сообщила нардеп от "Европейской солидарности" Нина Южанина.

Что известно об уменьшении бюджета на армию

По словам Южаниной, речь идет о сравнении курсов 42,6 гривны за доллар и 45 гривен за доллар.

"Если посчитать по курсу доллара, указанному в госбюджете на этот год, и по среднегодовому курсу 2025 года, то бюджет Министерства обороны на следующий год меньше, чем на текущий год. В гривне же наоборот на 200 миллионов больше", — отметила парламентарий.

Напомним, по мнению Нины Южаниной, если иностранные партнеры перестанут оказывать Украине помощь, это станет серьезным испытанием для государственного бюджета.

Также нардеп заявила, что государственный бюджет на 2025 год уже почти разработали, однако при его планировании учитывали помощь от международных партнеров. Если такой поддержки не будет, все выплаты, кроме военных, могут отменить.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

23:23 Дуда обвинил Шольца в подрыве попыток Трампа прекратить войну

Text

23:15 В следующем году бюджет на армию будет меньше нынешнего

23:03 Мужчина отказался мобилизоваться из-за возраста — что решил суд

22:59 В Сумах от ракетного удара пострадал известный боксер

22:42 Как будут отключать свет в Киеве завтра — графики ДТЭК

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:33 Игнорировал повестки и не обновлял данные — решение суда

22:29 На пресс-конференции Реброва возник скандал из-за русского языка

Text

22:20 Нардеп сообщил, какие законы первые на рассмотрение в Раде

21:55 Разрешение Украине на удары вглубь РФ — Боррель назвал расстояние

21:30 Матрос гулял по Одессе с ножом — как его наказал суд

23:23 Дуда обвинил Шольца в подрыве попыток Трампа прекратить войну

23:03 Мужчина отказался мобилизоваться из-за возраста — что решил суд

22:59 В Сумах от ракетного удара пострадал известный боксер

22:42 Как будут отключать свет в Киеве завтра — графики ДТЭК

22:33 Игнорировал повестки и не обновлял данные — решение суда

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:29 На пресс-конференции Реброва возник скандал из-за русского языка

21:55 Разрешение Украине на удары вглубь РФ — Боррель назвал расстояние

21:30 Матрос гулял по Одессе с ножом — как его наказал суд

21:13 Киевлянин делал видеоинструкции для уклонистов — что решил суд

21:06 В Запорожье прогремели взрывы — что известно

22:13 Одесса сквозь боль и руины — 1000 дней войны глазами Новини.LIVE

15 ноября 2024
Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

Text

23:15 В следующем году бюджет на армию будет меньше нынешнего

Text

22:20 Нардеп сообщил, какие законы первые на рассмотрение в Раде

Text

20:51 Южанина сделала заявление о возможном испытании для бюджета

Text

17:50 Визит Зеленского в Покровск и обращение Дуды — эфир Вечір.LIVE

Text

13:02 Мирный план Эрдогана и удары ATACMS — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:20 Попенко назвал, сколько времени нужно на восстановление энергии

Text

11:22 Рябцев спрогнозировал, когда в Киеве отменят отключение света

Text

11:12 Спикер ОВА сказал, что вчера спасло Запорожье от разрушений

Text

10:48 Спикер ГСЧС сообщил о ситуации в Сумах после удара баллистикой

Text

08:10 Кухарчук прокомментировал влияние разрешение Украине бить по РФ