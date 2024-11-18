В следующем году бюджет на армию будет меньше нынешнего

В 2025 году фактический бюджет на армию будет меньше, чем в этом году. Сокращение расходов базируется на сравнении разных курсов доллара.

Об этом в ефире Вечір.LIVE в понедельник, 18 ноября, сообщила нардеп от "Европейской солидарности" Нина Южанина.

Что известно об уменьшении бюджета на армию

По словам Южаниной, речь идет о сравнении курсов 42,6 гривны за доллар и 45 гривен за доллар.

"Если посчитать по курсу доллара, указанному в госбюджете на этот год, и по среднегодовому курсу 2025 года, то бюджет Министерства обороны на следующий год меньше, чем на текущий год. В гривне же наоборот на 200 миллионов больше", — отметила парламентарий.

Напомним, по мнению Нины Южаниной, если иностранные партнеры перестанут оказывать Украине помощь, это станет серьезным испытанием для государственного бюджета.

Также нардеп заявила, что государственный бюджет на 2025 год уже почти разработали, однако при его планировании учитывали помощь от международных партнеров. Если такой поддержки не будет, все выплаты, кроме военных, могут отменить.