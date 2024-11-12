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Всі виплати, крім військових, можуть зупинити, — Южаніна

Всі виплати, крім військових, можуть зупинити, — Южаніна

12 листопада 2024 р. 07:41

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13:00 Трагедія у Кривому Розі та удар по Запоріжжю — ефір День.LIVE

Text

10:38 Евакуацію в Донецькій області проводять цілодобово, — Дяченко

Text

09:38 Окупанти мінують Херсон за допомогою БпЛА — що відомо

Text

08:00 Наслідки підриву греблі у Кураховому — ефір Ранок.LIVE

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Text

07:41 Всі виплати, крім військових, можуть зупинити, — Южаніна

11 листопада 2024
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18:05 Підрив греблі та розстріл полонених бійців ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

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Державний бюджет України на 2025 рік знаходиться на фінальній стадії прийняття з урахуванням, що буде допомога від партнерів. В іншому випадку всі виплати, окрім військових, можуть припинити.

Про це заявила народна депутатка Ніна Южаніна в ефірі Вечір.LIVE.

Виплати в Україні

За словами депутатки, в Україні можуть спинити всі виплати, крім військових. Тоді треба буде об'єднатися й знайти інші механізми допомоги. 

Водночас вона звернула увагу на те, що бюджетні кошти активно використовують на дорожні програми, навіть попри те, що ці витрати можна було б оптимізувати.

"З 99 мільярдів резерву, який можна було зекономити в бюджеті 2025 року, зробили маніпуляцію тільки відносно 42 мільярдів у дорожньому фонді. І залишили всі програми по дорогах, навіть збільшили", — сказала Южаніна.

Раніше заступниця голови парламентського бюджетного комітету Леся Забуранна заявила, що парламент хоче переспрямувати 42 мільярди гривень з держбюджету на потреби армії.

А за словами очільника Кабміну Дениса Шмигаля, доходи загального фонду бюджету в Україні планують збільшити на 50 мільярдів гривень.

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16:41 Ексміністр Казахстана Бішимбаєв зник з колонії

16:41 Чотири дні обстрілів — в Одесі підрахували масштаби руйнувань

16:29 У Печерському ТЦК працівник вчинив спробу самогубства — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:29 У Херсоні пролунали вибухи

16:20 Переведення воїнів у ЗСУ — уряд схвалив постанову

Новина з фото

16:14 До двох місяців роботи — вийшов смартфон з батареєю на 22 000 мАг

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Text

10:38 Евакуацію в Донецькій області проводять цілодобово, — Дяченко

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09:38 Окупанти мінують Херсон за допомогою БпЛА — що відомо

Text

08:00 Наслідки підриву греблі у Кураховому — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

07:41 Всі виплати, крім військових, можуть зупинити, — Южаніна

11 листопада 2024
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18:05 Підрив греблі та розстріл полонених бійців ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

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17:18 Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

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15:22 Камельчук назвав витрати на щомісячні премії вчителям

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13:49 Шольц збирається зателефонувати Путіну — ефір День.LIVE