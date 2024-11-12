Всі виплати, крім військових, можуть зупинити, — Южаніна

Державний бюджет України на 2025 рік знаходиться на фінальній стадії прийняття з урахуванням, що буде допомога від партнерів. В іншому випадку всі виплати, окрім військових, можуть припинити.

Про це заявила народна депутатка Ніна Южаніна в ефірі Вечір.LIVE.

Виплати в Україні

За словами депутатки, в Україні можуть спинити всі виплати, крім військових. Тоді треба буде об'єднатися й знайти інші механізми допомоги.

Водночас вона звернула увагу на те, що бюджетні кошти активно використовують на дорожні програми, навіть попри те, що ці витрати можна було б оптимізувати.

"З 99 мільярдів резерву, який можна було зекономити в бюджеті 2025 року, зробили маніпуляцію тільки відносно 42 мільярдів у дорожньому фонді. І залишили всі програми по дорогах, навіть збільшили", — сказала Южаніна.

Раніше заступниця голови парламентського бюджетного комітету Леся Забуранна заявила, що парламент хоче переспрямувати 42 мільярди гривень з держбюджету на потреби армії.

А за словами очільника Кабміну Дениса Шмигаля, доходи загального фонду бюджету в Україні планують збільшити на 50 мільярдів гривень.