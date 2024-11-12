Все выплаты, кроме военных, могут остановить, — Южанина

Государственный бюджет Украины на 2025 год находится на финальной стадии принятия с учетом, что будет помощь от партнеров. В противном случае все выплаты, кроме военных, могут быть прекращены.

Об этом заявила народный депутат Нина Южанина в эфире Вечір.LIVE.

Выплаты в Украине

По словам депутата, в Украине могут остановить все выплаты, кроме военных. Тогда нужно будет объединиться и найти другие механизмы помощи.

В то же время, она обратила внимание на то, что бюджетные средства активно используют на дорожные программы, даже несмотря на то, что эти расходы можно было бы оптимизировать.

"Из 99 миллиардов резерва, который можно было сэкономить в бюджете 2025 года, сделали манипуляцию только по отношению к 42 миллиардам в дорожном фонде. И оставили все программы по дорогам, даже увеличили", — сказала Южанина.

Ранее заместитель председателя парламентского бюджетного комитета Леся Забуранная заявила, что парламент хочет перенаправить 42 миллиарда гривен из госбюджета на нужды армии.

По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, доходы общего фонда бюджета в Украине планируют увеличить на 50 миллиардов гривен.