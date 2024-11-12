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Все выплаты, кроме военных, могут остановить, — Южанина

Все выплаты, кроме военных, могут остановить, — Южанина

12 ноября 2024 г. 7:41

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08:00 Последствия подрыва плотины в Курахово — эфир Ранок.LIVE

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07:41 Все выплаты, кроме военных, могут остановить, — Южанина

11 ноября 2024
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18:05 Подрыв дамбы и расстрел пленных бойцов ВСУ — эфир Вечір.LIVE

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17:18 Нардеп объяснил, когда в Украине увеличат налоги

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15:22 Камельчук назвал расходы на ежемесячные премии учителям

Text

13:49 Шольц собирается позвонить Путину — эфир День.LIVE

Text

13:07 Нардеп Камельчук призвал расформировать ТЦК и назвал причину

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12:09 Сазонов назвал зарплаты сержантов и рядовых солдат

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11:51 В Раде ответили, будет ли повышение налогов в этом году

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10:12 РФ активно штурмует украинские позиции в Курщине, — Сазонов

Государственный бюджет Украины на 2025 год находится на финальной стадии принятия с учетом, что будет помощь от партнеров. В противном случае все выплаты, кроме военных, могут быть прекращены.

Об этом заявила народный депутат Нина Южанина в эфире Вечір.LIVE.

Выплаты в Украине

По словам депутата, в Украине могут остановить все выплаты, кроме военных. Тогда нужно будет объединиться и найти другие механизмы помощи.

В то же время, она обратила внимание на то, что бюджетные средства активно используют на дорожные программы, даже несмотря на то, что эти расходы можно было бы оптимизировать.

"Из 99 миллиардов резерва, который можно было сэкономить в бюджете 2025 года, сделали манипуляцию только по отношению к 42 миллиардам в дорожном фонде. И оставили все программы по дорогам, даже увеличили", — сказала Южанина.

Ранее заместитель председателя парламентского бюджетного комитета Леся Забуранная заявила, что парламент хочет перенаправить 42 миллиарда гривен из госбюджета на нужды армии.

По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, доходы общего фонда бюджета в Украине планируют увеличить на 50 миллиардов гривен.

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08:30 Не получается оформить отсрочку в Резерв+ — как решить проблему

08:28 Делал скандальные заявления — кто может стать советником Трампа

08:15 На Киевщине появился мост через реку Тетерев, — ОВА

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:03 Тела троих детей достали из-под завалов дома в Кривом Роге

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07:41 Все выплаты, кроме военных, могут остановить, — Южанина

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18:05 Подрыв дамбы и расстрел пленных бойцов ВСУ — эфир Вечір.LIVE

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17:18 Нардеп объяснил, когда в Украине увеличат налоги

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15:22 Камельчук назвал расходы на ежемесячные премии учителям

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13:49 Шольц собирается позвонить Путину — эфир День.LIVE

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13:07 Нардеп Камельчук призвал расформировать ТЦК и назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:09 Сазонов назвал зарплаты сержантов и рядовых солдат

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