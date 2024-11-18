Наступного року бюджет на армію буде менше за цьогорічний

У 2025 році фактичний бюджет на армію буде меншим, ніж цього року. Скорочення видатків базується на порівнянні різних курсів долара.

Про це в ефірі Вечір.LIVE в понеділок, 18 листопада, повідомила нардеп від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна.

Що відомо про зменшення бюджету на армію

За словами Южаніної, йдеться про порівняння курсів 42,6 гривні за долар і 45 гривень за долар.

"Якщо порахувати за курсом долара, який вказаний у держбюджеті на цей рік і за середньорічним курсом 2025 року, то бюджет Міністерства оборони на наступний рік менше, ніж на поточний рік. У гривні ж навпаки на 200 мільйонів більше", — зазначила парламентар.

Нагадаємо, на думку Ніни Южаніної, якщо іноземні партнери перестануть надавати Україні допомогу, це стане серйозним випробуванням для державного бюджету. Зокрема, скорочення міжнародної підтримки може призвести до припинення соцвиплат та індексацій.

Також нардеп заявила, що державний бюджет на 2025 рік вже майже розробили, однак під час його планування враховували допомогу від міжнародних партнерів. Якщо такої підтримки не буде, всі виплати, окрім військових, можуть скасувати.