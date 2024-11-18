Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Наступного року бюджет на армію буде менше за цьогорічний arrow
Наступного року бюджет на армію буде менше за цьогорічний

Наступного року бюджет на армію буде менше за цьогорічний

18 листопада 2024 р. 23:15

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

23:15 Наступного року бюджет на армію буде менше за цьогорічний

Text

22:20 Нардеп повідомив, які закони перші на розгляд у Раді

Text

20:51 Южаніна зробила заяву щодо ймовірного випробування для бюджету

Text

17:50 Візит Зеленського у Покровськ та звернення Дуди — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Мирний план Ердогана та удари ATACMS — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:20 Попенко назвав, скільки часу потрібно на відновлення енергії

Text

11:22 Рябцев спрогнозував, коли в Києві скасують відключення світла

Text

11:12 Речник ОВА сказав, що вчора врятувало Запоріжжя від руйнувань

Text

10:48 Речник ДСНС повідомив про ситуацію у Сумах після удару балістикою

Text

08:10 Кухарчук прокоментував вплив дозволу Україні бити по РФ

Text

23:15 Наступного року бюджет на армію буде менше за цьогорічний

Text

22:20 Нардеп повідомив, які закони перші на розгляд у Раді

Text

20:51 Южаніна зробила заяву щодо ймовірного випробування для бюджету

Text

17:50 Візит Зеленського у Покровськ та звернення Дуди — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Мирний план Ердогана та удари ATACMS — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:20 Попенко назвав, скільки часу потрібно на відновлення енергії

Text

11:22 Рябцев спрогнозував, коли в Києві скасують відключення світла

Text

11:12 Речник ОВА сказав, що вчора врятувало Запоріжжя від руйнувань

Text

10:48 Речник ДСНС повідомив про ситуацію у Сумах після удару балістикою

Text

08:10 Кухарчук прокоментував вплив дозволу Україні бити по РФ

У 2025 році фактичний бюджет на армію буде меншим, ніж цього року. Скорочення видатків базується на порівнянні різних курсів долара.

Про це в ефірі Вечір.LIVE в понеділок, 18 листопада, повідомила нардеп від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна.

Що відомо про зменшення бюджету на армію

За словами Южаніної, йдеться про порівняння курсів 42,6 гривні за долар і 45 гривень за долар.

"Якщо порахувати за курсом долара, який вказаний у держбюджеті на цей рік і за середньорічним курсом 2025 року, то бюджет Міністерства оборони на наступний рік менше, ніж на поточний рік. У гривні ж навпаки на 200 мільйонів більше", — зазначила парламентар.

Нагадаємо, на думку Ніни Южаніної, якщо іноземні партнери перестануть надавати Україні допомогу, це стане серйозним випробуванням для державного бюджету. Зокрема, скорочення міжнародної підтримки може призвести до припинення соцвиплат та індексацій.

Також нардеп заявила, що державний бюджет на 2025 рік вже майже розробили, однак під час його планування враховували допомогу від міжнародних партнерів. Якщо такої підтримки не буде, всі виплати, окрім військових, можуть скасувати.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

00:20 Львів без світла — графіки відключень на сьогодні

Оновлено

00:14 Ребров висловив співчуття родинам загиблих в Сумах та Одесі

18 листопада 2024

23:55 У Міноборони анонсували створення посади військового омбудсмена

23:54 Дозвіл Україні бити вглиб РФ — Держдеп ухилився від коментаря

23:23 Дуда звинуватив Шольца у підриві спроб Трампа припинити війну

Text

23:15 Наступного року бюджет на армію буде менше за цьогорічний

23:03 Чоловік відмовився мобілізуватися через свій вік — що вирішив суд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:59 В Сумах від ракетного удару постраждав відомий боксер

22:42 Як відключатимуть світло у Києві завтра — графіки ДТЕК

22:33 Ігнорував повістки та не оновлював дані — як суд покарав ухилянта

00:20 Львів без світла — графіки відключень на сьогодні

Оновлено

00:14 Ребров висловив співчуття родинам загиблих в Сумах та Одесі

18 листопада 2024

23:55 У Міноборони анонсували створення посади військового омбудсмена

23:54 Дозвіл Україні бити вглиб РФ — Держдеп ухилився від коментаря

23:23 Дуда звинуватив Шольца у підриві спроб Трампа припинити війну

23:03 Чоловік відмовився мобілізуватися через свій вік — що вирішив суд

22:59 В Сумах від ракетного удару постраждав відомий боксер

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:42 Як відключатимуть світло у Києві завтра — графіки ДТЕК

22:33 Ігнорував повістки та не оновлював дані — як суд покарав ухилянта

22:29 На пресконференції Реброва виник скандал через російську мову

22:13 Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE

15 листопада 2024
Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

Text

23:15 Наступного року бюджет на армію буде менше за цьогорічний

Text

22:20 Нардеп повідомив, які закони перші на розгляд у Раді

Text

20:51 Южаніна зробила заяву щодо ймовірного випробування для бюджету

Text

17:50 Візит Зеленського у Покровськ та звернення Дуди — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Мирний план Ердогана та удари ATACMS — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:20 Попенко назвав, скільки часу потрібно на відновлення енергії

Text

11:22 Рябцев спрогнозував, коли в Києві скасують відключення світла

Text

11:12 Речник ОВА сказав, що вчора врятувало Запоріжжя від руйнувань

Text

10:48 Речник ДСНС повідомив про ситуацію у Сумах після удару балістикою

Text

08:10 Кухарчук прокоментував вплив дозволу Україні бити по РФ