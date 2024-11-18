Южаніна зробила заяву щодо ймовірного випробування для бюджету

Соцвиплати та індексації триватимуть, допоки партнери покривають всі видатки. Припинення допомоги може стати серйозним випробуванням для держбюджету України.

Про це заявила народна депутатка Ніна Южаніна в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 18 листопада.

Южаніна зробила прогноз щодо держбюджету

Представниця партії "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна висловила занепокоєння щодо ймовірного серйозного випробування для держбюджету України у разі, якщо скоротиться або буде переглянута міжнародна підтримка.

"Допоки всі ці видатки фінансуються нашими партнерами, буде і індексація і виплати субсидій. Як тільки наші партнери зменшать суму фінансування, або взагалі переглянуть її, от тоді почнеться реальне життя і реальне випробування і для влади, і для нас всіх", — заявила Южаніна.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вже місяць не підписує закон про збільшення податків. Серед причини, зокрема — критика з боку бізнесу та громадськості.

Раніше Новини.LIVE писали, що народні депутати закликають Верховну Раду зберегти 64% податків в бюджетах громад. Для цього вони підписали відповідне звернення до віцепрем’єр-міністра з відновлення України —​ міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.