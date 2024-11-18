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Южаніна зробила заяву щодо ймовірного випробування для бюджету

Южаніна зробила заяву щодо ймовірного випробування для бюджету

18 листопада 2024 р. 20:51

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20:51 Южаніна зробила заяву щодо ймовірного випробування для бюджету

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13:02 Мирний план Ердогана та удари ATACMS — ефір День.LIVE

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12:20 Попенко назвав, скільки часу потрібно на відновлення енергії

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11:22 Рябцев спрогнозував, коли в Києві скасують відключення світла

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11:12 Речник ОВА сказав, що вчора врятувало Запоріжжя від руйнувань

Text

10:48 Речник ДСНС повідомив про ситуацію у Сумах після удару балістикою

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08:10 Кухарчук прокоментував вплив дозволу Україні бити по РФ

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08:00 Дозвіл Україні бити по РФ та цілі ATACMS — ефір Ранок.LIVE

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Соцвиплати та індексації триватимуть, допоки партнери покривають всі видатки. Припинення допомоги може стати серйозним випробуванням для держбюджету України. 

Про це заявила народна депутатка Ніна Южаніна в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 18 листопада. 

Южаніна зробила прогноз щодо держбюджету

Представниця партії "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна висловила занепокоєння щодо ймовірного серйозного випробування для держбюджету України у разі, якщо скоротиться або буде переглянута міжнародна підтримка. 

"Допоки всі ці видатки фінансуються нашими партнерами, буде і індексація і виплати субсидій. Як тільки наші партнери зменшать суму фінансування, або взагалі переглянуть її, от тоді почнеться реальне життя і реальне випробування і для влади, і для нас всіх", — заявила Южаніна. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вже місяць не підписує закон про збільшення податків. Серед причини, зокрема — критика з боку бізнесу та громадськості.

Раніше Новини.LIVE писали, що народні депутати закликають Верховну Раду зберегти 64% податків в бюджетах громад. Для цього вони підписали відповідне звернення до віцепрем’єр-міністра з відновлення України —​ міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби. 

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20:34 Де завтра буде найгірша погода — синоптики дали прогноз

20:32 Умєров заявив про успішне масштабування виробництва ракет Нептун

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:08 Автоматизація стане перевагою в боях для України, — Reuters

20:00 ЗМІ дізналися, скільки крилатих ракет Х-101 накопичила Росія

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