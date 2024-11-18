Южанина сделала заявление о возможном испытании для бюджета

Соцвыплаты и индексации будут продолжаться, пока партнеры покрывают все расходы. Остановка помощи может стать серьезным испытанием для госбюджета Украины.

Об этом заявила народный депутат Нина Южанина в эфире Вечер.LIVE в понедельник, 18 ноября.

Южанина сделала прогноз по госбюджету

Представительница партии "Европейская Солидарность" Нина Южанина выразила обеспокоенность относительно вероятного серьезного испытания для госбюджета Украины в случае, если сократится или будет пересмотрена международная поддержка.

"Пока все эти расходы финансируются нашими партнерами, будет и индексация и выплаты субсидий. Как только наши партнеры уменьшат сумму финансирования, или вообще пересмотрят ее, вот тогда начнется реальная жизнь и реальное испытание и для власти, и для нас всех", — заявила Южанина.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уже месяц не подписывает закон об увеличении налогов. Среди причин, в частности, критика бизнеса и общественности.

Ранее Новини.LIVE писали, что народные депутаты призывают Верховную Раду сохранить 64% налогов в бюджетах громад. Для этого они подписали соответствующее обращение к вице-премьер-министру по восстановлению Украины — министру развития общин и территорий Алексею Кулебе.