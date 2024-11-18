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Южанина сделала заявление о возможном испытании для бюджета

Южанина сделала заявление о возможном испытании для бюджета

18 ноября 2024 г. 20:51

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20:51 Южанина сделала заявление о возможном испытании для бюджета

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20:51 Южанина сделала заявление о возможном испытании для бюджета

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17:50 Визит Зеленского в Покровск и обращение Дуды — эфир Вечір.LIVE

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13:02 Мирный план Эрдогана и удары ATACMS — эфир День.LIVE

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12:20 Попенко назвал, сколько времени нужно на восстановление энергии

Text

11:22 Рябцев спрогнозировал, когда в Киеве отменят отключение света

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Text

11:12 Спикер ОВА сказал, что вчера спасло Запорожье от разрушений

Text

10:48 Спикер ГСЧС сообщил о ситуации в Сумах после удара баллистикой

Text

08:10 Кухарчук прокомментировал влияние разрешение Украине бить по РФ

Text

08:00 Разрешение Украине бить по РФ и цели ATACMS — эфир Ранок.LIVE

17 ноября 2024
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14:50 Обломки "Циркона" упали на дом в Киеве — какие последствия

Соцвыплаты и индексации будут продолжаться, пока партнеры покрывают все расходы. Остановка помощи может стать серьезным испытанием для госбюджета Украины.

Об этом заявила народный депутат Нина Южанина в эфире Вечер.LIVE в понедельник, 18 ноября.

Южанина сделала прогноз по госбюджету

Представительница партии "Европейская Солидарность" Нина Южанина выразила обеспокоенность относительно вероятного серьезного испытания для госбюджета Украины в случае, если сократится или будет пересмотрена международная поддержка. 

"Пока все эти расходы финансируются нашими партнерами, будет и индексация и выплаты субсидий. Как только наши партнеры уменьшат сумму финансирования, или вообще пересмотрят ее, вот тогда начнется реальная жизнь и реальное испытание и для власти, и для нас всех", — заявила Южанина. 

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уже месяц не подписывает закон об увеличении налогов. Среди причин, в частности, критика бизнеса и общественности.

Ранее Новини.LIVE писали, что народные депутаты призывают Верховную Раду сохранить 64% налогов в бюджетах громад. Для этого они подписали соответствующее обращение к вице-премьер-министру по восстановлению Украины — министру развития общин и территорий Алексею Кулебе.

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21:13 Киевлянин делал видеоинструкции для уклонистов — что решил суд

21:06 В Запорожье прогремели взрывы — что известно

21:04 Тимощук в суде Лозанны выиграл дело против УАФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:34 Где завтра будет худшая погода — синоптики дали прогноз

20:32 Умеров заявил об успехе масштабирования производства ракет Нептун

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17:50 Визит Зеленского в Покровск и обращение Дуды — эфир Вечір.LIVE

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13:02 Мирный план Эрдогана и удары ATACMS — эфир День.LIVE

Text

12:20 Попенко назвал, сколько времени нужно на восстановление энергии

Text

11:22 Рябцев спрогнозировал, когда в Киеве отменят отключение света

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:12 Спикер ОВА сказал, что вчера спасло Запорожье от разрушений

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10:48 Спикер ГСЧС сообщил о ситуации в Сумах после удара баллистикой

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