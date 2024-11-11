У Раді відповіли, чи буде підвищення податків у цьому році

Останнім часом в Україні обговорюють підвищення податків. Однак член комітету Верховної Ради з питань бюджету Павло Бакунець вважає, що цього року зростання неможливе.

Про це Павло Бакунець повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

Підвищення податків в Україні

Депутат наголосив, що Україна вже наближається до ухвалення нового бюджету, голосування за який заплановане на цей місяць, однак підвищення податків у 2024 році не буде.

"Коли цей законопроєкт буде підписаний — мені поки невідомо. Відчувається певне очікування, можливо, додаткових вимог від МВФ, представники якого зараз перебувають в Україні для переговорів. Є речі, про які нам поки що не відомо, і на них впливає, швидше за все, Офіс президента", — зазначив Бакунець.

Нагадаємо, нещодавно нардепка Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що на українців очікує повторне підвищення податків. Це станеться або наприкінці цього або вже наступного року.

Водночас народні депутати закликають Верховну Раду зберегти 64% податків в бюджетах громад. Для цього вони підписали відповідне звернення до віцепрем’єр-міністра з відновлення України —​ міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.