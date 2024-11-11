Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow У Раді відповіли, чи буде підвищення податків у цьому році arrow
У Раді відповіли, чи буде підвищення податків у цьому році

У Раді відповіли, чи буде підвищення податків у цьому році

11 листопада 2024 р. 11:51

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:49 Шольц збирається зателефонувати Путіну — ефір День.LIVE

Text

13:07 Нардеп Камельчук закликав розформувати ТЦК і назвав причину

Text

12:09 Сазонов назвав зарплати сержантів та рядових солдатів

Text

11:51 У Раді відповіли, чи буде підвищення податків у цьому році

Text

10:12 РФ активно штурмує українські позиції на Курщині, — Сазонов

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Трамп готує завершення війни — ефір Ранок.LIVE

10 листопада 2024
Text

12:35 Тиск на Конгрес США зриває підтримку для України, — Мурський

9 листопада 2024
Text

21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Text

19:07 Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

Text

14:48Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

Text

13:49 Шольц збирається зателефонувати Путіну — ефір День.LIVE

Text

13:07 Нардеп Камельчук закликав розформувати ТЦК і назвав причину

Text

12:09 Сазонов назвав зарплати сержантів та рядових солдатів

Text

11:51 У Раді відповіли, чи буде підвищення податків у цьому році

Text

10:12 РФ активно штурмує українські позиції на Курщині, — Сазонов

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Трамп готує завершення війни — ефір Ранок.LIVE

10 листопада 2024
Text

12:35 Тиск на Конгрес США зриває підтримку для України, — Мурський

9 листопада 2024
Text

21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Text

19:07 Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

Text

14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

Останнім часом в Україні обговорюють підвищення податків. Однак член комітету Верховної Ради з питань бюджету Павло Бакунець вважає, що цього року зростання неможливе. 

Про це Павло Бакунець повідомив в ефірі Ранок.LIVE

Підвищення податків в Україні

Депутат наголосив, що Україна вже наближається до ухвалення нового бюджету, голосування за який заплановане на цей місяць, однак підвищення податків у 2024 році не буде. 

"Коли цей законопроєкт буде підписаний — мені поки невідомо. Відчувається певне очікування, можливо, додаткових вимог від МВФ, представники якого зараз перебувають в Україні для переговорів. Є речі, про які нам поки що не відомо, і на них впливає, швидше за все, Офіс президента", — зазначив Бакунець. 

Нагадаємо, нещодавно нардепка Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що на українців очікує повторне підвищення податків. Це станеться або наприкінці цього або вже наступного року. 

Водночас народні депутати закликають Верховну Раду зберегти 64% податків в бюджетах громад. Для цього вони підписали відповідне звернення до віцепрем’єр-міністра з відновлення України —​ міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

14:43 Погода на Київщині — синоптики попередили про похолодання

14:33 На Одещині закрилися податкові — де отримати послуги

14:30 Зарплати до 40 000 грн — які вакансії пропонують в "Аврорі"

14:22 У Садового повідомили про відкриття знакової вулиці

14:18 Суди змушують ТЦК розглядати заяви на відстрочки — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:09 У США запускають круїз для охочих бути подалі від Трампа

14:01 Наслідки скандалу — на Одещині відкопують захисні споруди

13:59 У Німеччині українця вбили через суперечку про Путіна — фото

13:53 Участь ТЦК необов'язкова — як військовим самим обрати частину

Text

13:49 Шольц збирається зателефонувати Путіну — ефір День.LIVE

14:43 Погода на Київщині — синоптики попередили про похолодання

14:33 На Одещині закрилися податкові — де отримати послуги

14:30 Зарплати до 40 000 грн — які вакансії пропонують в "Аврорі"

14:22 У Садового повідомили про відкриття знакової вулиці

14:18 Суди змушують ТЦК розглядати заяви на відстрочки — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:09 У США запускають круїз для охочих бути подалі від Трампа

14:01 Наслідки скандалу — на Одещині відкопують захисні споруди

13:59 У Німеччині українця вбили через суперечку про Путіна — фото

13:53 Участь ТЦК необов'язкова — як військовим самим обрати частину

13:45 Право власності на готель Феофанія — на чиєму боці суд

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

Text

13:49 Шольц збирається зателефонувати Путіну — ефір День.LIVE

Text

13:07 Нардеп Камельчук закликав розформувати ТЦК і назвав причину

Text

12:09 Сазонов назвав зарплати сержантів та рядових солдатів

Text

11:51 У Раді відповіли, чи буде підвищення податків у цьому році

Text

10:12 РФ активно штурмує українські позиції на Курщині, — Сазонов

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Трамп готує завершення війни — ефір Ранок.LIVE

10 листопада 2024
Text

12:35 Тиск на Конгрес США зриває підтримку для України, — Мурський

9 листопада 2024
Text

21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Text

19:07 Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

Text

14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом