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В Раде ответили, будет ли повышение налогов в этом году

В Раде ответили, будет ли повышение налогов в этом году

11 ноября 2024 г. 11:51

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В последнее время в Украине обсуждают повышение налогов. Однако член комитета Верховной Рады по бюджету Павел Бакунец считает, что в этом году рост невозможен.

Об этом Павел Бакунец сообщил в эфире Ранок.LIVE.

Повышение налогов в Украине

Депутат подчеркнул, что Украина уже близится к принятию нового бюджета, голосование за который запланировано на этот месяц, однако повышения налогов в 2024 году не будет.

"Когда этот законопроект будет подписан — мне пока неизвестно. Чувствуется определенное ожидание, возможно, дополнительных требований от МВФ, представители которого сейчас находятся в Украине для переговоров. Есть вещи, о которых нам пока неизвестно, и на них влияет, скорее всего, Офис президента", — отметил Бакунец.

Напомним, недавно нардепка Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что украинцев ожидает повторное повышение налогов. Это произойдет либо в конце этого, либо уже в следующем году.

В то же время народные депутаты призывают Верховную Раду сохранить 64% налогов в бюджетах громад. Для этого они подписали соответствующее обращение к вице-премьер-министру по восстановлению Украины — министру развития общин и территорий Алексею Кулебе.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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