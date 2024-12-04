Як жити після втрати — Анастасія Прадун у проєкті Жінки-фенікс

У третьому випуску проєкту "Жінки-фенікс" ми розкажемо історію Анастасії Прадун, яка трагічно втратила чоловіка на війні. Лейтенант 92-ї ОМБр з позивним "Тихий" загинув на фронті у листопаді 2022 року.

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Історія Анастасії Прадун

Анастасія Прадун, вдова лейтенанта 92-ї ОМБр з позивним "Тихий", який загинув у листопаді 2022 року, щоденно збирає себе докупи, щоб жити "нормальним" життям.

Після втрати коханого жінка постійно носить із собою його жетон, часто перебирає речі чоловіка, а також завела собаку, про якого вони мріяли разом.

Каже, що це допомагає їй "триматися на плаву", коли на душі дуже важко. Пес став другом і підтримкою, яка не тільки допомагає зберігати пам’ять про чоловіка, а й дарує емоційну підтримку.

Нагадаємо, акторка Надія Хільська стала героїнею першого випуску проєкту Новини.LIVE "Жінки-фенікс. Жити попри все". Вона розповіла про втрату чоловіка на війні та про те, що допомагає їй жити далі.

У другому випуску проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" глядачі познайомились з Ілоною Мазур, яка втратила свого чоловіка Олексія у червні 2023 року. Олексій був бойовим медиком полку "Азов", і загинув, виконуючи свій обов'язок під час евакуації поранених.