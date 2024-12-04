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Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

4 декабря 2024 г. 21:00

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21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

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20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

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19:11 Обученные и нужные — пресс-секретарь ОТУ "Луганск" о бойцах в СЗЧ

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13:06 Шольц готов ввести войска в Украину — эфир День.LIVE

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08:54 Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

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08:00 Возвращение из СЗЧ и сигнал НАТО Украине — эфир Ранок.LIVE

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00:00 Украина покупает кресла колесные за большую цену, — Иваненко

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21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

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20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

Text

19:11 Обученные и нужные — пресс-секретарь ОТУ "Луганск" о бойцах в СЗЧ

Text

17:56 Ермак поехал к Трампу договариваться о мире — эфир Вечір.LIVE

Text

16:44 Военная объяснила, на чем россияне воюют в Торецке

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:06 Шольц готов ввести войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:22 Нардеп объяснил, чем будет заниматься Министерство единства

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08:54 Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

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08:00 Возвращение из СЗЧ и сигнал НАТО Украине — эфир Ранок.LIVE

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00:00 Украина покупает кресла колесные за большую цену, — Иваненко

 

В третьем выпуске проекта "Жінки-фенікс" мы расскажем историю Анастасии Прадун, трагически потерявшей мужа на войне. Лейтенант 92-й ОМБр с позывным "Тихий" погиб на фронте в ноябре 2022 года.

Посмотреть проект можно по ссылке.

История Анастасии Прадун

Анастасия Прадун, вдова лейтенанта 92-й ОМБр с позывным "Тихий", который погиб в ноябре 2022 года, ежедневно собирает себя, чтобы жить "нормальной" жизнью.

После потери любимого женщина постоянно носит с собой его жетон, часто перебирает вещи мужа, а также завела собаку, о которой они мечтали вместе.

Говорит, что это помогает ей "держаться на плаву", когда на душе очень тяжело. Пес стал другом и поддержкой, который не только помогает сохранять память о муже, но и дарит эмоциональную поддержку.

Напомним, актриса Надежда Хильская стала героиней первого выпуска проекта Новини.LIVE "Жінки-фенікс. Жити попри все. Она рассказала о потере мужа на войне и о том, что помогает ей жить дальше.

Во втором выпуске проекта "Жінки-фенікс. Жити попри все" зрители познакомились с Илоной Мазур, потерявшей своего мужа Алексея в июне 2023 года. Алексей был боевым медиком полка "Азов" и погиб, выполняя свой долг во время эвакуации раненых. 

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21:54 Тарифы на воду хотят пересмотреть – к чему готовиться украинцам

21:47 Парламент Франції відправив уряд країни у відставку

21:13 МОУ отказало в выплате дочери погибшего бойца — что решил суд

21:13 Зеленский в обращении анонсировал санкции против властей Грузии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:08 Мамардашвили поддержал протесты и теперь вне состава Валенсии

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21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

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20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

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19:11 Обученные и нужные — пресс-секретарь ОТУ "Луганск" о бойцах в СЗЧ

Text

17:56 Ермак поехал к Трампу договариваться о мире — эфир Вечір.LIVE

Text

16:44 Военная объяснила, на чем россияне воюют в Торецке

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:06 Шольц готов ввести войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:22 Нардеп объяснил, чем будет заниматься Министерство единства

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08:54 Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

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08:00 Возвращение из СЗЧ и сигнал НАТО Украине — эфир Ранок.LIVE

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00:00 Украина покупает кресла колесные за большую цену, — Иваненко