Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

В третьем выпуске проекта "Жінки-фенікс" мы расскажем историю Анастасии Прадун, трагически потерявшей мужа на войне. Лейтенант 92-й ОМБр с позывным "Тихий" погиб на фронте в ноябре 2022 года.

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История Анастасии Прадун

Анастасия Прадун, вдова лейтенанта 92-й ОМБр с позывным "Тихий", который погиб в ноябре 2022 года, ежедневно собирает себя, чтобы жить "нормальной" жизнью.

После потери любимого женщина постоянно носит с собой его жетон, часто перебирает вещи мужа, а также завела собаку, о которой они мечтали вместе.

Говорит, что это помогает ей "держаться на плаву", когда на душе очень тяжело. Пес стал другом и поддержкой, который не только помогает сохранять память о муже, но и дарит эмоциональную поддержку.

Напомним, актриса Надежда Хильская стала героиней первого выпуска проекта Новини.LIVE "Жінки-фенікс. Жити попри все. Она рассказала о потере мужа на войне и о том, что помогает ей жить дальше.

Во втором выпуске проекта "Жінки-фенікс. Жити попри все" зрители познакомились с Илоной Мазур, потерявшей своего мужа Алексея в июне 2023 года. Алексей был боевым медиком полка "Азов" и погиб, выполняя свой долг во время эвакуации раненых.