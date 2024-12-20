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Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

20 грудня 2024 р. 18:19

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15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

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Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що на кордоні з Білоруссю в даний момент спокійно. При цьому Сумська, Харківська та Чернігівська область потерпають від щоденних обстрілів та атак безпілотників.

Про це Демченко повідомив в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 20 грудня.

Ситуцація на кордоні

Кожен напрямок нашого кордону звісно має свої відмінності. Якщо говорити про кордон з Білоруссю, то якихось змін, нестандартних ситуацій, там не спостерігається", — зазначив Демченко.

При цьому він додав, що в даний момент росіяни не мають достатньо сил на території Білорусі. У зв'язку з цим на даному напрямку загрози нема.

Речник ДПСУ повідомив, що найчастіше під удари ворога потрапляє Сумщина, де окупанти активно використовують авіацію, міномети та БпЛА. 

За словами Демченка, диверсійна активність на кордоні не посилюється, але загроза залишається. Прикордонники посилюють оборону, використовуючи техніку й дрони для виявлення ворожих диверсійно розвідувальних груп.

Також Демченко повідомив, що росіяни не припиняють штурмів на Лиманському та Вовчанському напрямках. Успіхів росіяни не мають.

Крім того, за словами Демченка, після початку повномасштабного вторгнення в Україні щоденно фіксують випадки спроб незаконного перетину кордону.

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18:48 Влучання росіян у дипустанови в Києві — в МЗС показали відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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