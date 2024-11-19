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За день 90 ухилянтів — Демченко розповів про пік втеч за кордон

За день 90 ухилянтів — Демченко розповів про пік втеч за кордон

19 листопада 2024 р. 18:03

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18:03 За день 90 ухилянтів — Демченко розповів про пік втеч за кордон

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17:56 Заява ООН щодо ударів ATACMS по Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

14:06 Тисяча днів повномасштабної війни — що пережила Україна

Text

13:00 Зеленський представив План стійкості — ефір День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк висловився про позицію МАГАТЕ у війні України та РФ

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Text

12:25 Виступ Зеленського в Європарламенті — прямий ефір Новини.LIVE

Text

10:56 Нардеп заявила, що на Київщині депутати не оформили зброю

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09:56 У Третій ОШБр назвали відмінність дронів України та Росії

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08:00 Зеленський на передовій та 1000 днів війни — ефір Ранок.LIVE

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Після початку повномасштабного вторгнення в Україні щоденно фіксують випадки спроб незаконного перетину кордону. Найбільший сплеск цього був у 2022 році. Тоді щодня до 90 людей намагались втекти з України.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі День.LIVE у вівторок, 19 листопада. 

Коли ухилянти найчастіше намагались втекти за кордон

За словами речника ДПСУ, з моменту введення воєнного стану в Україні та тих обмежень, які почали діяти на кордоні, кількість охочих незаконно перетнути кордон значно зросла. Найбільше порушників затримували на початку введення в Україні воєнного стану.

"Одномоментно за добу могли затримувати 80-90 осіб. Надалі ці показники пішли на спад", — зауважив Андрій Демченко.

Він також додав, що в окремі періоди кількість спроб незаконного перетину кордону зростає. За словами речника, це залежить від погоди. Коли починаються холоди — динаміка зменшується. 

"За останній період, починаючи з липня, відмічаємо зменшення спроб незаконного перетину кордону, але, на жаль, вони продовжуються", — повідомив Андрій Демченко.

Речник ДПСУ додав, що наразі порушників затримують щоденно. Також викривають і тих, хто допомагає громадянам України незаконно перетнути кордон.

Нагадаємо, в Одесі затримали 38-річного місцевого мешканця. Чоловік організував схему переправлення військовозобов'язаних за кордон.

На Закарпатті жінка намагалася незаконно переправити свого співмешканця через кордон. Для цього вона переховувала чоловіка у спеціально обладнаній схованці автомобіля.

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18:21 Олімпійську чемпіонку з Миколаєва поховали живцем — подробиці

18:10 У Києві відбувається масштабна акція до 1000 днів війни — фото

17:55 З ТЦК одразу в окоп не йдуть — що відбувається під час навчань

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:56 Заява ООН щодо ударів ATACMS по Росії — ефір Вечір.LIVE

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14:06 Тисяча днів повномасштабної війни — що пережила Україна

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13:00 Зеленський представив План стійкості — ефір День.LIVE

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12:41 Нагорняк висловився про позицію МАГАТЕ у війні України та РФ

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12:25 Виступ Зеленського в Європарламенті — прямий ефір Новини.LIVE

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10:56 Нардеп заявила, що на Київщині депутати не оформили зброю

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08:00 Зеленський на передовій та 1000 днів війни — ефір Ранок.LIVE

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