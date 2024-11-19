За день 90 ухилянтів — Демченко розповів про пік втеч за кордон

Після початку повномасштабного вторгнення в Україні щоденно фіксують випадки спроб незаконного перетину кордону. Найбільший сплеск цього був у 2022 році. Тоді щодня до 90 людей намагались втекти з України.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі День.LIVE у вівторок, 19 листопада.

Коли ухилянти найчастіше намагались втекти за кордон

За словами речника ДПСУ, з моменту введення воєнного стану в Україні та тих обмежень, які почали діяти на кордоні, кількість охочих незаконно перетнути кордон значно зросла. Найбільше порушників затримували на початку введення в Україні воєнного стану.

"Одномоментно за добу могли затримувати 80-90 осіб. Надалі ці показники пішли на спад", — зауважив Андрій Демченко.

Він також додав, що в окремі періоди кількість спроб незаконного перетину кордону зростає. За словами речника, це залежить від погоди. Коли починаються холоди — динаміка зменшується.

"За останній період, починаючи з липня, відмічаємо зменшення спроб незаконного перетину кордону, але, на жаль, вони продовжуються", — повідомив Андрій Демченко.

Речник ДПСУ додав, що наразі порушників затримують щоденно. Також викривають і тих, хто допомагає громадянам України незаконно перетнути кордон.

Нагадаємо, в Одесі затримали 38-річного місцевого мешканця. Чоловік організував схему переправлення військовозобов'язаних за кордон.

На Закарпатті жінка намагалася незаконно переправити свого співмешканця через кордон. Для цього вона переховувала чоловіка у спеціально обладнаній схованці автомобіля.