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За день 90 уклонистов — Демченко сообщил о пике побега за границу

За день 90 уклонистов — Демченко сообщил о пике побега за границу

19 ноября 2024 г. 18:03

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18:03 За день 90 уклонистов — Демченко сообщил о пике побега за границу

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17:56 Заявление ООН по ударам ATACMS по России — эфир Вечер.LIVE

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14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

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13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

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12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

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12:25 Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

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После начала полномасштабного вторжения в Украине ежедневно фиксируют случаи попыток незаконного пересечения границы. Самый большой всплеск этого был в 2022 году. Тогда каждый день до 90 человек пытались бежать из Украины.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире День.LIVE во вторник, 19 ноября.

Когда уклоняющиеся чаще всего пытались бежать за границу

По словам спикера ГПСУ, с момента введения военного положения в Украине и тех ограничений, которые начали действовать на границе, количество желающих незаконно пересечь границу значительно выросло. Больше всего нарушителей задерживали в начале введения в Украине военного положения.

"Единомоментно за сутки могли задерживать 80-90 человек. В дальнейшем эти показатели пошли на спад", — отметил Андрей Демченко.

Он также добавил, что в отдельные периоды количество попыток незаконного пересечения границы растет. По словам спикера, это зависит от погоды. Когда начинаются холода — динамика уменьшается.

"За последний период, начиная с июля, отмечаем уменьшение попыток незаконного пересечения границы, но, к сожалению, они продолжаются", — сообщил Андрей Демченко.

Спикер ГНСУ добавил, что нарушителей задерживают ежедневно. Также разоблачают и тех, кто помогает гражданам Украины незаконно пересечь границу.

Напомним, в Одессе задержан 38-летнего местного жителя. Мужчина организовал схему переправки военнообязанных за границу.

В Закарпатье женщина пыталась незаконно переправить своего сожителя через границу. Для этого она скрывала мужчину в специально оборудованном тайнике автомобиля.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:03 За день 90 уклонистов — Демченко сообщил о пике побега за границу

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17:56 Заявление ООН по ударам ATACMS по России — эфир Вечер.LIVE

Text

14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

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13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

Text

12:25 Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

Text

10:56 Нардеп заявила, что на Киевщине депутаты не оформили оружие

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