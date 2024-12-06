В ДПСУ заявили про штурми РФ на двох напрямках — чи мають успіхи

Ворог не припиняє штурмів на Лиманському та Вовчанському напрямках. Однак успіхів росіяни не мають.

Про це заявив речник Державна прикордонна служба України Андрій Демченко в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 6 грудня.

Росіяни штурмують позиції українських захисників

За словами речника ДПСУ, ворог зазнає великих втрат через спроби проведення штурмів на Лиманському та Вовчанському напрямках. За словами Демченка, російські командири продовжують бездумно посилати військових в атаки.

"Завдячуючи мужності хлопців, які перебувають на передньому краю, завдячуючи підтримці артилеристів підрозділів ДПСУ, використанню безпілотних літальних апаратів ударного типу, спроби штурмів, спроби просунутися та захопити наші позиції у ворога провалюються", — зазначив Демченко.

Він також розповів про важливість протидії диверсійним групам, які залишаються загрозою на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині. Попри їх меншу активність, українські військові продовжують тренування та спільну роботу, аби убезпечити кордони.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни підрахували втрати росіян у війні в Україні під час осіннього наступу 2024 року. Цифри досягли історичного максимуму.

Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук заявив, що чутки про обвал фронту абсолютно не правдиві. Він зауважив, що хоча є тактичні втрати, лінія фронту досі стабільна.