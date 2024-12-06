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В ДПСУ заявили про штурми РФ на двох напрямках — чи мають успіхи

В ДПСУ заявили про штурми РФ на двох напрямках — чи мають успіхи

06 грудня 2024 р. 12:54

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13:00 Допомога від США та зустріч з командою Трампа — ефір День.LIVE

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12:54 В ДПСУ заявили про штурми РФ на двох напрямках — чи мають успіхи

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12:48 Командир роти закликав чоловіків вітати, приєднавшись до ЗСУ

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11:54 Базова військова підготовка — нардеп назвав головну мету

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11:53 Тимочко назвав кількість справ щодо СЗЧ, які були доведені

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09:48 Офіцер НГУ пояснив, чому не варто мобілізовувати з 18 років

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09:08 Офіцер Марків назвав найсильніші сторони Сил оборони

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Ворог не припиняє штурмів на Лиманському та Вовчанському напрямках. Однак успіхів росіяни не мають.

Про це заявив речник Державна прикордонна служба України Андрій Демченко в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 6 грудня.

Росіяни штурмують позиції українських захисників

За словами речника ДПСУ, ворог зазнає великих втрат через спроби проведення штурмів на Лиманському та Вовчанському напрямках. За словами Демченка, російські командири продовжують бездумно посилати військових в атаки.

"Завдячуючи мужності хлопців, які перебувають на передньому краю, завдячуючи підтримці артилеристів підрозділів ДПСУ, використанню безпілотних літальних апаратів ударного типу, спроби штурмів, спроби просунутися та захопити наші позиції у ворога провалюються", — зазначив Демченко.

Він також розповів про важливість протидії диверсійним групам, які залишаються загрозою на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині. Попри їх меншу активність, українські військові продовжують тренування та спільну роботу, аби убезпечити кордони.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни підрахували втрати росіян у війні в Україні під час осіннього наступу 2024 року. Цифри досягли історичного максимуму.

Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук заявив, що чутки про обвал фронту абсолютно не правдиві. Він зауважив, що хоча є тактичні втрати, лінія фронту досі стабільна.

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13:15 СБУ зірвала плани РФ атакувати залізницю на Дніпропетровщині

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13:02 Сирський назвав причину початку Курської операції

13:00 Аліменти у 2024 році — які діють правила для військових

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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