В ГПСУ заявили о штурмах РФ на двух направлениях — есть ли успехи

Враг не прекращает штурмов на Лиманском и Волчанском направлениях. Однако успехов у россиян нет.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 6 декабря.

Россияне штурмуют позиции украинских защитников

По словам спикера ГПСУ, враг имеет большие потери из-за попыток проведения штурмов на Лиманском и Волчанском направлениях. По словам Демченко, российские командиры продолжают бездумно посылать военных в атаки.

"Благодаря мужеству ребят, которые находятся на переднем крае, благодаря поддержке артиллеристов подразделений ГПСУ, использованию беспилотных летательных аппаратов ударного типа, попытки штурмов, попытки продвинуться и захватить наши позиции у врага проваливаются", — отметил Демченко.

Он также рассказал о важности противодействия диверсионным группам, остающимся угрозой в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Несмотря на их меньшую активность, украинские военные продолжают тренировки и совместную работу, чтобы обезопасить границы.

Напомним, в Институте изучения войны подсчитали потери россиян в войне в Украине во время осеннего наступления 2024 года. Цифры достигли исторического максимума.

Спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук заявил, что слухи об обвале фронта совершенно неправдивы. Он отметил, что хотя есть тактические потери, линия фронта до сих пор стабильна.