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Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

20 декабря 2024 г. 18:19

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Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что на границе с Беларусью в данный момент спокойно. При этом Сумская, Харьковская и Черниговская область подвергаются ежедневным обстрелам и атакам беспилотников.

Об этом Демченко сообщил в эфире День.LIVE в пятницу, 20 декабря.

Ситуация на границе

Каждое направление нашей границы, конечно, имеет свои отличия. Если говорить о границе с Беларусью, то каких-либо изменений, нестандартных ситуаций там не наблюдается", — отметил Демченко.

При этом он добавил, что в данный момент у россиян нет достаточно сил на территории Беларуси. В этой связи на данном направлении угрозы нет.

Спикер ГПСУ сообщил, что чаще всего под удары врага попадает Сумщина, где оккупанты активно используют авиацию, минометы и БпЛА.

По словам Демченко, диверсионная активность на границе не усугубляется, но угроза остается. Пограничники усиливают оборону, используя технику и дроны для выявления враждебных диверсионно-разведывательных групп.

Также Демченко сообщил, что россияне не прекращают штурмов на Лиманском и Волчанском направлениях. Успехов у россиян нет.

Кроме того, по словам Демченко, после начала полномасштабного вторжения в Украину ежедневно фиксируют случаи попыток незаконного пересечения границы.

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