Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Забруднення річки Десна — експерт повідомив про стан води в Києві arrow
Забруднення річки Десна — експерт повідомив про стан води в Києві

Забруднення річки Десна — експерт повідомив про стан води в Києві

11 вересня 2024 р. 13:39

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:39 Забруднення річки Десна — експерт повідомив про стан води в Києві

Text

13:00"Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

Text

12:59 Бракує суспільного розголосу — нардеп висловився про побиття військового у Смілі

Text

08:00Забруднення Десни та візит Блінкена і Леммі до Києва — ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2024
Text

23:14 У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

18:42 Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

Text

17:50 Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Експерт пояснив, чому частина українських ФОПів у Польщі закриваються

Text

15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:36 В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

13:39 Забруднення річки Десна — експерт повідомив про стан води в Києві

Text

13:00 "Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

Text

12:59 Бракує суспільного розголосу — нардеп висловився про побиття військового у Смілі

Text

08:00 Забруднення Десни та візит Блінкена і Леммі до Києва — ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2024
Text

23:14 У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

18:42 Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

Text

17:50 Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Експерт пояснив, чому частина українських ФОПів у Польщі закриваються

Text

15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:36 В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

Забруднюючі речовини з річки Десна ще не дійшли до столиці. Наразі якість води в Києві відповідає санітарним нормам.

Про це повідомив президент Асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький в ефірі Ранок.LIVE у середу, 11 вересня.

Який стан води у кранах киян

Новицький заявив, що ситуація залишається під контролем і є надія, що річка пройде процес самоочищення, запобігаючи проникненню забруднень до очисних споруд Києва. Водночас експерти готуються до найгіршого сценарію, коли все ж забруднена вода досягне  очисних споруд.

"Деснянська очисна станція дуже потужна та впорається із забрудненням. У випадку погіршення показників якості води у Десні, буде впроваджена технологія посиленого очищення з використанням активованого вугілля", — зазначив президент Асоціації "Укрводоканалекологія".

Він додав, що сьогодні прийшли результати аналізів з контрольних точок. Наразі забруднення до Києва не дійшло.

"Є незначне підвищення по інших показниках, які не належать до забруднення. Це природні сезонні коливання якості води в річці Десна, з якими ми щорічно працюємо і вирішуємо", — зауважив Новицький.

Також важливі новини дня по темі:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

14:01 Мілевський назвав найкращого футболіста збірної України у матчі з Чехією

14:00 В Україні збільшилась кількість вакансій та зросли зарплати — що відомо

13:58 У Києві завтра відновлять рух поїздів між станціями "Героїв Дніпра" — "Теремки"

13:57 В Україні зросли ціни на продукти — що дорожчало найбільшими темпами

13:47 Одеський припортовий завод поновив виробництво — але є проблема

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:39 Забруднення річки Десна — експерт повідомив про стан води в Києві

13:33 На Львівщині водій автобуса на пішохідному переході збив дитину

13:29 На Харківщині у селі сталася масштабна пожежа — з'явилися фото та відео

13:19 Маркевич пояснив, як можна виправити проблеми збірної України

13:17 В Одесі продовжують масово мінувати школи — другий день поспіль

14:01 Мілевський назвав найкращого футболіста збірної України у матчі з Чехією

14:00 В Україні збільшилась кількість вакансій та зросли зарплати — що відомо

13:58 У Києві завтра відновлять рух поїздів між станціями "Героїв Дніпра" — "Теремки"

13:57 В Україні зросли ціни на продукти — що дорожчало найбільшими темпами

13:47 Одеський припортовий завод поновив виробництво — але є проблема

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:33 На Львівщині водій автобуса на пішохідному переході збив дитину

13:29 На Харківщині у селі сталася масштабна пожежа — з'явилися фото та відео

13:19 Маркевич пояснив, як можна виправити проблеми збірної України

13:17 В Одесі продовжують масово мінувати школи — другий день поспіль

13:15 Крали дрони для військових — на Тернопільщині поліція викрила групу осіб

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

Text

13:39 Забруднення річки Десна — експерт повідомив про стан води в Києві

Text

13:00 "Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

Text

12:59 Бракує суспільного розголосу — нардеп висловився про побиття військового у Смілі

Text

08:00 Забруднення Десни та візит Блінкена і Леммі до Києва — ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2024
Text

23:14 У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

18:42 Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

Text

17:50 Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Експерт пояснив, чому частина українських ФОПів у Польщі закриваються

Text

15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:36 В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину