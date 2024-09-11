Забруднення річки Десна — експерт повідомив про стан води в Києві

Забруднюючі речовини з річки Десна ще не дійшли до столиці. Наразі якість води в Києві відповідає санітарним нормам.

Про це повідомив президент Асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький в ефірі Ранок.LIVE у середу, 11 вересня.

Який стан води у кранах киян

Новицький заявив, що ситуація залишається під контролем і є надія, що річка пройде процес самоочищення, запобігаючи проникненню забруднень до очисних споруд Києва. Водночас експерти готуються до найгіршого сценарію, коли все ж забруднена вода досягне очисних споруд.

"Деснянська очисна станція дуже потужна та впорається із забрудненням. У випадку погіршення показників якості води у Десні, буде впроваджена технологія посиленого очищення з використанням активованого вугілля", — зазначив президент Асоціації "Укрводоканалекологія".

Він додав, що сьогодні прийшли результати аналізів з контрольних точок. Наразі забруднення до Києва не дійшло.

"Є незначне підвищення по інших показниках, які не належать до забруднення. Це природні сезонні коливання якості води в річці Десна, з якими ми щорічно працюємо і вирішуємо", — зауважив Новицький.