"Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

Гості ефіру День.LIVE обговорять останні важливі події України та світу, зокрема, дебати Дональда Трампа і Камали Гарріс та ймовірні "подарунки" для України в результаті візиту американських посадовців до Києва.
Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Про що ефір
Під час ефіру День.LIVE гості обговорять:
- Кабмін скоротять до 17 міністерств;
- поліція затримала підозрюваного в побитті військового у Смілі: порушено кримінальні провадження за чотирма статтями;
- "У нас чітка позиція — є процес саміту миру": у МЗС відреагували на пропозицію Шольца віддати РФ частину України;
- Києву нічого не загрожує: загрози забруднення від Сейму та Десни для річки Десна немає, — КМДА;
- водолази-сапери витягли з Дніпра частину "шахеда".
Гості студії
Сьогодні гостями студії День.LIVE стали:
- Юлія Забеліна — політична оглядачка, журналістка;
- Віталій Бала — політтехнолог;
- Ілля Несходовський — керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS";
- Віктор Бобиренко — політолог;
- Володимир Омельченко — директор енергетичних програм "Центру Разумкова";
- Ігор Петренко — політолог.