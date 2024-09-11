"Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

Гості ефіру День.LIVE обговорять останні важливі події України та світу, зокрема, дебати Дональда Трампа і Камали Гарріс та ймовірні "подарунки" для України в результаті візиту американських посадовців до Києва.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Про що ефір

Під час ефіру День.LIVE гості обговорять:

Кабмін скоротять до 17 міністерств;

поліція затримала підозрюваного в побитті військового у Смілі: порушено кримінальні провадження за чотирма статтями;

"У нас чітка позиція — є процес саміту миру": у МЗС відреагували на пропозицію Шольца віддати РФ частину України;

Києву нічого не загрожує: загрози забруднення від Сейму та Десни для річки Десна немає, — КМДА;

водолази-сапери витягли з Дніпра частину "шахеда".

Гості студії

Сьогодні гостями студії День.LIVE стали:

Юлія Забеліна — політична оглядачка, журналістка;

Віталій Бала — політтехнолог;

Ілля Несходовський — керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS";

Віктор Бобиренко — політолог;

Володимир Омельченко — директор енергетичних програм "Центру Разумкова";

Ігор Петренко — політолог.