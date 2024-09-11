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"Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

"Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

11 вересня 2024 р. 13:00

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13:00"Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

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12:59 Бракує суспільного розголосу — нардеп висловився про побиття військового у Смілі

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08:00Забруднення Десни та візит Блінкена і Леммі до Києва — ефір Ранок.LIVE

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13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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13:00 "Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

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12:59 Бракує суспільного розголосу — нардеп висловився про побиття військового у Смілі

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08:00 Забруднення Десни та візит Блінкена і Леммі до Києва — ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2024
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23:14 У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

18:42 Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

Text

17:50 Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Експерт пояснив, чому частина українських ФОПів у Польщі закриваються

Text

15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:36 В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

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13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

Гості ефіру День.LIVE обговорять останні важливі події України та світу, зокрема, дебати Дональда Трампа і Камали Гарріс та ймовірні "подарунки" для України в результаті візиту американських посадовців до Києва.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Про що ефір

Під час ефіру День.LIVE гості обговорять:

  • Кабмін скоротять до 17 міністерств;
  • поліція затримала підозрюваного в побитті військового у Смілі: порушено кримінальні провадження за чотирма статтями;
  • "У нас чітка позиція — є процес саміту миру": у МЗС відреагували на пропозицію Шольца віддати РФ частину України;
  • Києву нічого не загрожує: загрози забруднення від Сейму та Десни для річки Десна немає, — КМДА;
  • водолази-сапери витягли з Дніпра частину "шахеда".

Гості студії

Сьогодні гостями студії День.LIVE стали:

  • Юлія Забеліна — політична оглядачка, журналістка;
  • Віталій Бала — політтехнолог;
  • Ілля Несходовський — керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS";
  • Віктор Бобиренко — політолог;
  • Володимир Омельченко — директор енергетичних програм "Центру Разумкова";
  • Ігор Петренко — політолог.

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13:03 Роковини терактів 11 вересня у США — що відомо про загиблих українців та рідкісні кадри трагедії

12:55 Пенсія по інвалідності — хто може отримати виплати без страхового стажу

12:46 У Росії школярі підпалили вертоліт Мі-8 за чималу винагороду

12:46 В Одесі намагалися відбити чоловіка від ТЦК — подробиці конфлікту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:37 Саміт Кримської платформи — Зеленський виступив із заявою

12:31 На Львівщині через негоду сталося декілька серйозних ДТП — утворилися затори

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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