"Сюрприз" для ВСУ от Блинкена и президентские дебаты в США — эфир День.LIVE

Гости эфира День.LIVE обсудят последние важные события Украины и мира, в частности, дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис и возможные "подарки" для Украины в результате визита американских чиновников в Киев.
Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.
О чем эфир
Во время эфира День.LIVE гости обсудят:
- Кабмин сократят до 17 министерств;
- полиция задержала подозреваемого в избиении военного в Смеле: возбуждены уголовные производства по четырем статьям;
- "У нас четкая позиция — есть процесс саммита мира": в МИД отреагировали на предложение Шольца отдать РФ часть Украины;
- Киеву ничего не угрожает: угрозы загрязнения от Сейма и Десны для реки Десна нет, — КГГА;
- водолазы-саперы извлекли из Днепра часть "шахеда".
Гости студии
Сегодня гостями студии День.LIVE стали:
- Юлия Забелина — политическая обозреватель, журналистка;
- Виталий Бала — политтехнолог;
- Илья Несходовский — руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS";
- Виктор Бобиренко — политолог;
- Владимир Омельченко - директор энергетических программ "Центра Разумкова";
- Игорь Петренко — политолог.