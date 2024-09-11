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"Сюрприз" для ВСУ от Блинкена и президентские дебаты в США — эфир День.LIVE

"Сюрприз" для ВСУ от Блинкена и президентские дебаты в США — эфир День.LIVE

11 сентября 2024 г. 13:00

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13:39 Загрязнение реки Десна - эксперт сообщил о состоянии воды в Киеве

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13:00"Сюрприз" для ВСУ от Блинкена и президентские дебаты в США — эфир День.LIVE

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12:59 Недостает общественной огласки — нардеп высказался об избиении военного в Смеле

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08:00Загрязнение Десны и визит Блинкена и Лемми в Киев — эфир Ранок.LIVE

10 сентября 2024
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23:14 В США готовятся к дебатам Трампа и Харрис — эксклюзивные кадры Новини.LIVE

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18:42 Воздушные тревоги — как относятся к ним одесситы сегодня

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17:50 Планы США по окончанию войны в Украине и новый замысел Кремля — эфир Вечір.LIVE

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17:13 Эксперт объяснил, почему часть украинских ФЛП в Польше закрываются

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15:04 Нардеп сказал, какая категория украинцев будет возвращаться из-за границы после войны

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14:36 В Украине выросла средняя зарплата — эксперт озвучил причину

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:39 Загрязнение реки Десна - эксперт сообщил о состоянии воды в Киеве

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13:00 "Сюрприз" для ВСУ от Блинкена и президентские дебаты в США — эфир День.LIVE

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12:59 Недостает общественной огласки — нардеп высказался об избиении военного в Смеле

Text

08:00 Загрязнение Десны и визит Блинкена и Лемми в Киев — эфир Ранок.LIVE

10 сентября 2024
Text

23:14 В США готовятся к дебатам Трампа и Харрис — эксклюзивные кадры Новини.LIVE

Text

18:42 Воздушные тревоги — как относятся к ним одесситы сегодня

Text

17:50 Планы США по окончанию войны в Украине и новый замысел Кремля — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Эксперт объяснил, почему часть украинских ФЛП в Польше закрываются

Text

15:04 Нардеп сказал, какая категория украинцев будет возвращаться из-за границы после войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:36 В Украине выросла средняя зарплата — эксперт озвучил причину

Гости эфира День.LIVE обсудят последние важные события Украины и мира, в частности, дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис и возможные "подарки" для Украины в результате визита американских чиновников в Киев. 

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

О чем эфир

Во время эфира День.LIVE гости обсудят:

  • Кабмин сократят до 17 министерств;
  • полиция задержала подозреваемого в избиении военного в Смеле: возбуждены уголовные производства по четырем статьям;
  • "У нас четкая позиция — есть процесс саммита мира": в МИД отреагировали на предложение Шольца отдать РФ часть Украины;
  • Киеву ничего не угрожает: угрозы загрязнения от Сейма и Десны для реки Десна нет, — КГГА;
  • водолазы-саперы извлекли из Днепра часть "шахеда".

Гости студии

Сегодня гостями студии День.LIVE стали:

  • Юлия Забелина — политическая обозреватель, журналистка;
  • Виталий Бала — политтехнолог;
  • Илья Несходовский — руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS";
  • Виктор Бобиренко — политолог;
  • Владимир Омельченко - директор энергетических программ "Центра Разумкова";
  • Игорь Петренко — политолог.

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13:58 В Киеве завтра возобновят движение поездов между станциями "Героев Днепра" — "Теремки"

13:57 В Украине выросли цены на продукты — что дорожало наибольшими темпами

13:47 Одесский припортовый завод возобновил производство — но есть проблема

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:33 Во Львовской области водитель автобуса на пешеходном переходе сбил ребенка

13:29 В Харьковской области в селе произошел масштабный пожар — появились фото и видео

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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