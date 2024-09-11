"Сюрприз" для ВСУ от Блинкена и президентские дебаты в США — эфир День.LIVE

Гости эфира День.LIVE обсудят последние важные события Украины и мира, в частности, дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис и возможные "подарки" для Украины в результате визита американских чиновников в Киев.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

О чем эфир

Во время эфира День.LIVE гости обсудят:

Кабмин сократят до 17 министерств;

полиция задержала подозреваемого в избиении военного в Смеле: возбуждены уголовные производства по четырем статьям;

"У нас четкая позиция — есть процесс саммита мира": в МИД отреагировали на предложение Шольца отдать РФ часть Украины;

Киеву ничего не угрожает: угрозы загрязнения от Сейма и Десны для реки Десна нет, — КГГА;

водолазы-саперы извлекли из Днепра часть "шахеда".

Гости студии

Сегодня гостями студии День.LIVE стали:

Юлия Забелина — политическая обозреватель, журналистка;

Виталий Бала — политтехнолог;

Илья Несходовский — руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS";

Виктор Бобиренко — политолог;

Владимир Омельченко - директор энергетических программ "Центра Разумкова";

Игорь Петренко — политолог.