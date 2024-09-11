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Забруднення Десни та візит Блінкена і Леммі до Києва — ефір Ранок.LIVE

Забруднення Десни та візит Блінкена і Леммі до Києва — ефір Ранок.LIVE

11 вересня 2024 р. 08:00

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08:00Забруднення Десни та візит Блінкена і Леммі до Києва — ефір Ранок.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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08:00 Забруднення Десни та візит Блінкена і Леммі до Києва — ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2024
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23:14 У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

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18:42 Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

Text

17:50 Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Експерт пояснив, чому частина українських ФОПів у Польщі закриваються

Text

15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:36 В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

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13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

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11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

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Гостями ефіру Ранок.LIVE стали перший заступник секретаря РНБО (2008-2011 рр) Степан Гавриш, економіст, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук, політолог Петро Олещук, політичний та громадський діяч Микола Томенко, нардеп від фракції "Батьківщина", заступник голови комітету ВРУ з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок, авіаексперт Богдан Долінце, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВРУ з питань правової політики Ігор Фріс, президент Асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький, заступник міністра з питань ТОТ і ВПО (2016-2019 рр) Георгій Тука.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube- каналі на Новини.LIVE о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 11 вересня

Гості обговорять візит держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі до Києва, побиття військового у Смілі, а також забруднення Десни.

В ефірі пролунає аналітика найважливіших подій України та світу, а також експертні думки з ексклюзивними коментарями.

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09:05 Долар продовжує зростати, а євро та злотий дешевшати — який курс іноземних валют сьогодні

08:55 Кешбек до 3 тис. грн — скільки українців приєдналося до програми

08:46 Окупанти вночі випустили по Україні дрони та ракети — скільки ворожих цілей знищила ППО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:35 Путін хоче полетіти до Туреччини, але вимагає супровід з винищувачів та боїться готелів США, — MEE

08:35 В Україні можуть запровадити тотальний відеоконтроль за громадянами — адвокат вказав на нюанс

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15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

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11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

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