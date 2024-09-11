Забруднення Десни та візит Блінкена і Леммі до Києва — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали перший заступник секретаря РНБО (2008-2011 рр) Степан Гавриш, економіст, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук, політолог Петро Олещук, політичний та громадський діяч Микола Томенко, нардеп від фракції "Батьківщина", заступник голови комітету ВРУ з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок, авіаексперт Богдан Долінце, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВРУ з питань правової політики Ігор Фріс, президент Асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький, заступник міністра з питань ТОТ і ВПО (2016-2019 рр) Георгій Тука.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube- каналі на Новини.LIVE о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 11 вересня

Гості обговорять візит держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі до Києва, побиття військового у Смілі, а також забруднення Десни.

В ефірі пролунає аналітика найважливіших подій України та світу, а також експертні думки з ексклюзивними коментарями.