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Загрязнение Десны и визит Блинкена и Лемми в Киев — эфир Ранок.LIVE

Загрязнение Десны и визит Блинкена и Лемми в Киев — эфир Ранок.LIVE

11 сентября 2024 г. 8:00

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08:00Загрязнение Десны и визит Блинкена и Лемми в Киев — эфир Ранок.LIVE

10 сентября 2024
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18:42 Воздушные тревоги — как относятся к ним одесситы сегодня

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17:50 Планы США по окончанию войны в Украине и новый замысел Кремля — эфир Вечір.LIVE

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15:04 Нардеп сказал, какая категория украинцев будет возвращаться из-за границы после войны

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14:36 В Украине выросла средняя зарплата — эксперт озвучил причину

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13:00 Зеленский готовит завершение войны, а в Кремле назвали условие для переговоров — эфир День.LIVE

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11:15 Эколог назвал, что могло стать причиной загрязнения Десны

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10:47 Защита украинской энергетики — нардеп предложил другой вариант вместо больших затрат

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Загрязнение Десны и визит Блинкена и Лемми в Киев — эфир Ранок.LIVE

10 сентября 2024
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23:14 В США готовятся к дебатам Трампа и Харрис — эксклюзивные кадры Новини.LIVE

Text

18:42 Воздушные тревоги — как относятся к ним одесситы сегодня

Text

17:50 Планы США по окончанию войны в Украине и новый замысел Кремля — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Эксперт объяснил, почему часть украинских ФЛП в Польше закрываются

Text

15:04 Нардеп сказал, какая категория украинцев будет возвращаться из-за границы после войны

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14:36 В Украине выросла средняя зарплата — эксперт озвучил причину

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13:00 Зеленский готовит завершение войны, а в Кремле назвали условие для переговоров — эфир День.LIVE

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11:15 Эколог назвал, что могло стать причиной загрязнения Десны

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10:47 Защита украинской энергетики — нардеп предложил другой вариант вместо больших затрат

Гостями эфира Ранок.LIVE стали первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011 гг) Степан Гавриш, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук, политолог Петр Олещук, политический и общественный деятель Николай Томенко, нардеп от фракции "Батькивщина" комитета ВРУ по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок, авиаэксперт Богдан Долинце, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Усс, нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВРУ по правовой политике Игорь Фрис, президент Ассоциации "Укрводоканалэкология" Дмитрий Новицкий, заместитель министра по вопросам ВТО и ВПЛ (2016-2019 гг) Георгий Тука.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале на Новини.LIVE в 08:00.

Эфир Утро.LIVE 11 сентября

Гости обсудят визит госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми в Киев, избиение военного в Смеле, а также загрязнение Десны.

В эфире прозвучит аналитика важнейших событий Украины и мира, а также экспертные мнения по эксклюзивным комментариям.

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08:00 Украинцам доступна финансовая помощь в 10,8 тыс. грн — какие условия

07:45 Республиканцы призвали Байдена снять ограничения на удары Украиной оружием США вглубь РФ, — CNN

07:30 О чем и в какой срок нужно предупредить ТЦК, чтобы не получить штраф — пояснение юристов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:21 В Ровенской области мужчина после повестки более года избегал призыва — как его наказал суд

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