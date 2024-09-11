Загрязнение Десны и визит Блинкена и Лемми в Киев — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011 гг) Степан Гавриш, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук, политолог Петр Олещук, политический и общественный деятель Николай Томенко, нардеп от фракции "Батькивщина" комитета ВРУ по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок, авиаэксперт Богдан Долинце, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Усс, нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВРУ по правовой политике Игорь Фрис, президент Ассоциации "Укрводоканалэкология" Дмитрий Новицкий, заместитель министра по вопросам ВТО и ВПЛ (2016-2019 гг) Георгий Тука.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале на Новини.LIVE в 08:00.

Эфир Утро.LIVE 11 сентября

Гости обсудят визит госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми в Киев, избиение военного в Смеле, а также загрязнение Десны.

В эфире прозвучит аналитика важнейших событий Украины и мира, а также экспертные мнения по эксклюзивным комментариям.