Загрязнение реки Десна - эксперт сообщил о состоянии воды в Киеве

Загрязняющие вещества из реки Десна еще не дошли до столицы. Пока качество воды в Киеве соответствует санитарным нормам.
Об этом сообщил президент Ассоциации "Укрводоканалэкология" Дмитрий Новицкий в эфире Ранок.LIVE в среду, 11 сентября.
Каково состояние воды в кранах киевлян
Новицкий заявил, что ситуация остается под контролем и есть надежда, что река пройдет процесс самоочищения, предотвращая проникновение загрязнений в очистные сооружения Киева. В то же время эксперты готовятся к худшему сценарию, когда все же загрязненная вода достигнет очистных сооружений.
"Деснянская очистная станция очень мощная и справится с загрязнением. В случае ухудшения показателей качества воды в Десне, будет внедрена технология усиленной очистки с использованием активированного угля", — отметил президент Ассоциации "Укрводоканалэкология".
Он добавил, что сегодня пришли результаты анализов по контрольным точкам. Пока загрязнение до Киева не дошло.
"Есть незначительное повышение по другим показателям, которые не относятся к загрязнению. Это естественные сезонные колебания качества воды в реке Десна, с которыми мы ежегодно работаем и решаем", — отметил Новицкий.