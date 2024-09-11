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Загрязнение реки Десна - эксперт сообщил о состоянии воды в Киеве

Загрязнение реки Десна - эксперт сообщил о состоянии воды в Киеве

11 сентября 2024 г. 13:39

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Загрязняющие вещества из реки Десна еще не дошли до столицы. Пока качество воды в Киеве соответствует санитарным нормам.

Об этом сообщил президент Ассоциации "Укрводоканалэкология" Дмитрий Новицкий в эфире Ранок.LIVE в среду, 11 сентября.

Каково состояние воды в кранах киевлян

Новицкий заявил, что ситуация остается под контролем и есть надежда, что река пройдет процесс самоочищения, предотвращая проникновение загрязнений в очистные сооружения Киева. В то же время эксперты готовятся к худшему сценарию, когда все же загрязненная вода достигнет очистных сооружений.

"Деснянская очистная станция очень мощная и справится с загрязнением. В случае ухудшения показателей качества воды в Десне, будет внедрена технология усиленной очистки с использованием активированного угля", — отметил президент Ассоциации "Укрводоканалэкология".

Он добавил, что сегодня пришли результаты анализов по контрольным точкам. Пока загрязнение до Киева не дошло.

"Есть незначительное повышение по другим показателям, которые не относятся к загрязнению. Это естественные сезонные колебания качества воды в реке Десна, с которыми мы ежегодно работаем и решаем", — отметил Новицкий.

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