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Бахматов розповів правду про продаж "Київської перепічки" та реставрацію історичних будівель столиці

Бахматов розповів правду про продаж "Київської перепічки" та реставрацію історичних будівель столиці

03 березня 2024 р. 10:35

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10:35 Бахматов розповів правду про продаж "Київської перепічки" та реставрацію історичних будівель столиці

2 березня 2024
Text

21:40 Голова Офісу Трансформації розповів, чому люди покидають Київ та чим це погано для міста

Text

18:08 Бахматов відповів, чому Києву не вдається провести успішну децентралізацію

Text

14:01 Голова Офісу Трансформації розповів про негативні результати роботи комісії з питань метро Києва

Text

12:39 Бахматов розповів, як розкрадалися кошти на ремонт метрополітену в Києві

Text

08:18 Бахматов розкритикував неспроможність Кличка ефективно допомогти військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

00:03 Водопілля у Києві — чи загрожує метрополітену столиці затоплення

1 березня 2024
Text

21:30 Кияни задихаються! Що не так з Бортницькою станцією — розслідування "Наша справа"

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20:29 Столичний метрополітен затоплює, а чиновники у корупційному вакуумі — ефір Новини.LIVE

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Засновник і голова Офісу Трансформації Максим Бахматов прокоментував ситуацію навколо продажу будівлі "Київської перепічки". Він зазначив, що ця операція обійшлася у значну сумму — понад 100 мільйонів грвень.

Про це Бахматов розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Продаж "Київської перепічки"

"По-перше продали за дуже високу суму — понад 100 мільйонів гривень. Це комерцiйна вартість. Там частина будівлі не була продана. Решта частини — великий флігель і колишній гастроном,  вони були продані давно і вже запускались на реконструкцію", — пояснив Бахматов.

Підприємець також зазначив, що необзідна законна ревіталізація київських історичних місць.

"Чи огидно, коли на Подолі будуються висотки, як славнозвісна "висотка Білозір", де замість приватного будинку до чотирьох поверхів "влупили" 14 поверхів, з яких вісім — це, в суді вони казали, що це "антресоль". Це безчинство. Це принизливо", — ввжає політик.

Бахматов також вважає гарним прикладом ревіталізації будівлі ЦУМа, де залишили все зовні, всередині все перебудували.

Збереження історичних пам'яток

"Якщо це згідно законодавства, ще раз кажу всім урбаністам, то це чудово.  Можливо, ви пам’ятаєте, був скандал, що ніби обклали вапняком, а він дуже світлий і не такий, як на Хрещатику. І гарні архітектори написали, що це вапняк новий. Зараз пройде рік-два-три, він набереться цього пилу і бруду київського. І він стане таким же як і решта Хрещатику. Так і сталося", — пояснив Бахматов.

Він також зазначив, що необхідно допомагати інвесторам нормально ревіталізувати, реконструювати історичні цінності Києва.

Нагадаємо, Бахматов розповів, чи є результати роботи комісії з питань метро Києва. За його словами, вже понад два місяці створена комісія з депутатів Київради.

Також він розповів, як столична влада розкрадала гроші, призначені на ремонті київського метрополітену. Він наголосив, що йдеться про щонайменше 20-30 мільйонів гривень.

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10:33 Індексація і перерахунок пенсій — як змінилися виплати з 1 березня

10:15 Виїзд за кордон — яка ситуація з КПП на Одещині на ранок неділі

10:06 В Одесі зросла кількість жертв внаслідок атаки російських дронів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:54 Костюк вийшла у фінал престижного турніру, обігравши одну з найкращих тенісисток у світі

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18:08 Бахматов відповів, чому Києву не вдається провести успішну децентралізацію

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14:01 Голова Офісу Трансформації розповів про негативні результати роботи комісії з питань метро Києва

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12:39 Бахматов розповів, як розкрадалися кошти на ремонт метрополітену в Києві

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08:18 Бахматов розкритикував неспроможність Кличка ефективно допомогти військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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