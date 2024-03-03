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Бахматов рассказал правду о продаже "Киевской перепечки" и реставрации исторических зданий столицы

Бахматов рассказал правду о продаже "Киевской перепечки" и реставрации исторических зданий столицы

3 марта 2024 г. 10:35

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10:35 Бахматов рассказал правду о продаже "Киевской перепечки" и реставрации исторических зданий столицы

2 марта 2024
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21:40 Глава Офиса Трансформации рассказал, почему люди покидают Киев и чем это плохо для города

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18:08 Бахматов ответил, почему Киеву не удается провести успешную децентрализацию

Text

14:01 Глава Офиса Трансформации рассказал о негативных результатах работы комиссии по вопросам метро Киева

Text

12:39 Бахматов рассказал, как разворовывались средства на ремонт метрополитена в Киеве

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08:18 Бахматов раскритиковал несостоятельность Кличко эффективно помочь военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Основатель и глава Офиса Трансформации Максим Бахматов прокомментировал ситуацию вокруг продажи здания "Киевской перепички". Он отметил, что эта операция обошлась в значительную сумму — более 100 миллионов гривен.

Об этом Бахматов рассказал в эфире Вечер.LIVE.

Продажа "Киевской перепички"

"Во-первых, продали за очень высокую сумму — более 100 миллионов гривен. Это коммерческая стоимость. Там часть здания не была продана. Остальные части — большой флигель и бывший гастроном, они были проданы давно и уже запускались на реконструкцию", — пояснил Бахматов.

Предприниматель также отметил, что необходима законная ревитализация киевских исторических мест.

"Омерзительно, когда на Подоле строятся высотки, как славная "высотка Билозир", где вместо частного дома до четырех этажей "влупили" 14 этажей, из которых восемь — это, в суде они говорили, что это "антресоль". Это беспредел. Это унизительно", — считает политик.

Бахматов также считает хорошим примером ревитализации здания ЦУМа, где оставили все снаружи, внутри все перестроили.

Сохранение исторических памятников

"Если это согласно законодательству, еще раз говорю всем урбанистам, то это замечательно. Возможно, вы помните, был скандал, будто обложили известняком, а он очень светлый и не такой, как на Крещатике. И хорошие архитекторы написали, что это известняк новый. Сейчас пройдет год-два-три, он наберется этой пыли и грязи киевской. И она станет такой же, как и остальной Крещатик. Так и произошло" , — пояснил Бахматов.

Он также отметил, что нужно помогать инвесторам нормально ревитализировать, реконструировать исторические ценности Киева.

Напомним, Бахматов рассказал, есть ли результаты работы комиссии по метро Киева. По его словам, уже более двух месяцев создана комиссия из депутатов Киевсовета.

Также он рассказал, как столичные власти разворовывали деньги, предназначенные на ремонте киевского метрополитена. Он подчеркнул, что речь идет о минимум 20-30 миллионах гривен.

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09:54 Костюк вышла в финал престижного турнира, обыграв одну из лучших теннисисток в мире

09:14 В Харьковской области были слышны взрывы — в ОВА сообщили о пострадавшем

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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2 марта 2024
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21:40 Глава Офиса Трансформации рассказал, почему люди покидают Киев и чем это плохо для города

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18:08 Бахматов ответил, почему Киеву не удается провести успешную децентрализацию

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14:01 Глава Офиса Трансформации рассказал о негативных результатах работы комиссии по вопросам метро Киева

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00:03 Водополье в Киеве — грозит ли метрополитену столицы затопление

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