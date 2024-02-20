Знищення Авдіївки, тактика на фронті, загроза наступу з Білорусі — ефір Новини.LIVE

Як стало можливим захоплення Авдіївки на Донеччині, яку тактику використовує РФ на полі бою та чи можливий наступ з території Білорусі? Ці та інші теми обговорюють командир 3-го батальйону "Свобода" бригади наступу "Рубіж" Петро Кузик разом з ведучою Новини.LIVE Юлією Литвиненко.

Інтерв'ю можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Як захоплення Авдіївки росіянами вплине на подальші бойові дії

В інтерв'ю обговорюються такі теми:

— Захоплення Авдіївки: що наразі відбувається в місті й якими будуть подальші дії РФ?

— Яку тактику використовують армія РФ та ЗСУ?

— Чи можливий наступ з Білорусі?

— Якою буде військова допомога США у 2024-му?

— Десята річниця Майдану.

Нагадаємо, 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських підрозділів із Авдіївки.

Екскерівник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що місто було стратегічною ціллю для РФ. По-перше, окупанти намагаються виконати завдання Кремля, що стосується виходу на адміністративні кордони Донецької Луганської областей. По-друге, захопленням населеного пункту Росії вдасться продемонструвати хоча б якісь успіхи під час президентських виборів.