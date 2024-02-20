Уничтожение Авдеевки, тактика на фронте, угроза наступления из Беларуси — эфир Новини.LIVE

Как стал возможным захват Авдеевки в Донецкой области, какую тактику использует РФ на поле боя и возможно ли наступление с территории Беларуси? Эти и другие темы обсуждают командир 3-го батальона "Свобода" бригады наступления "Рубеж" Петр Кузык вместе с ведущей Новини.LIVE Юлией Литвиненко.

Интервью можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Как захват Авдеевки россиянами повлияет на дальнейшие боевые действия

В интервью обсуждаются следующие темы:

— Увлечение Авдеевки: что происходит в городе и какими будут дальнейшие действия РФ?

— Какую тактику используют армия РФ и ВСУ?

— Возможно ли наступление из Беларуси?

— Какой будет военная помощь США в 2024 году?

— Десятая годовщина Майдана.

Напомним, 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Экскеровщик Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что город являлся стратегической целью для РФ. Во-первых, оккупанты пытаются выполнить задачи Кремля, касающиеся выхода на административные границы Донецкой Луганской областей. Во-вторых, увлечениям населенного пункта России удастся продемонстрировать хоть какие-то успехи на президентских выборах.