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Уничтожение Авдеевки, тактика на фронте, угроза наступления из Беларуси — эфир Новини.LIVE

Уничтожение Авдеевки, тактика на фронте, угроза наступления из Беларуси — эфир Новини.LIVE

20 февраля 2024 г. 18:15

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18:15 Уничтожение Авдеевки, тактика на фронте, угроза наступления из Беларуси — эфир Новини.LIVE

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15:42 В 3 ОШБр рассказали о ситуации в Авдеевке и на ее окраинах

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14:58 Порошенко с женой почтили память Небесной Сотни

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14:24 Киевляне почтили память павших на Майдане

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13:44 Сколько еще будет продолжаться расследование по делу Майдана — в ДБР ответили

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13:01 Дело Майдана — в ГБР рассказали о результатах следствия за последние четыре года

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12:21 Плата за выборы — Шмыгаль прокомментировал смерть Навального

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18:15 Уничтожение Авдеевки, тактика на фронте, угроза наступления из Беларуси — эфир Новини.LIVE

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17:51 День памяти Героев Небесной Сотни — как украинцы вспоминают события 10-летней давности

Text

17:21 Революция Достоинства — военный вспомнил события Майдана

Text

16:40 Как изменилась активность авиации РФ после уничтожения российских истребителей — Игнат ответил

Text

15:42 В 3 ОШБр рассказали о ситуации в Авдеевке и на ее окраинах

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:58 Порошенко с женой почтили память Небесной Сотни

Text

14:24 Киевляне почтили память павших на Майдане

Text

13:44 Сколько еще будет продолжаться расследование по делу Майдана — в ДБР ответили

Text

13:01 Дело Майдана — в ГБР рассказали о результатах следствия за последние четыре года

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12:21 Плата за выборы — Шмыгаль прокомментировал смерть Навального

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Как стал возможным захват Авдеевки в Донецкой области, какую тактику использует РФ на поле боя и возможно ли наступление с территории Беларуси? Эти и другие темы обсуждают командир 3-го батальона "Свобода" бригады наступления "Рубеж" Петр Кузык вместе с ведущей Новини.LIVE Юлией Литвиненко.

Интервью можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Как захват Авдеевки россиянами повлияет на дальнейшие боевые действия

В интервью обсуждаются следующие темы:

— Увлечение Авдеевки: что происходит в городе и какими будут дальнейшие действия РФ?

— Какую тактику используют армия РФ и ВСУ?

— Возможно ли наступление из Беларуси?

— Какой будет военная помощь США в 2024 году?

— Десятая годовщина Майдана.

Напомним, 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Экскеровщик Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что город являлся стратегической целью для РФ. Во-первых, оккупанты пытаются выполнить задачи Кремля, касающиеся выхода на административные границы Донецкой Луганской областей. Во-вторых, увлечениям населенного пункта России удастся продемонстрировать хоть какие-то успехи на президентских выборах.

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17:45 Одесса озеленяется — коммунальщики приступили к высадке деревьев во всех районах города

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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