Залужний та Буданов стали Героями України — як відбувалося нагородження

Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України колишньому Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та очільнику ГУР Кирилу Буданову. Відповідні укази вже з'явилися на сайті Президента.

Відео з нагородження оприлюднив глава держави.

Залужному і Буданову присвоїли звання Героя України

Нагородження відбулося у п'ятницю, 9 лютого у Маріїнському палаці Києва.

Генералам Валерію Залужному та Буданову Кирилу Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України та вручив ордени "Золота Зірка".

Крім того, ордени та Хрести бойових заслуг отримали військовослужбовці Cил оборони України та родини Героїв, яким звання присвоєно посмертно.

Нагадаємо, 8 лютого Президент звільнив Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Він подякував йому за два роки захисту, і запропонував йому бути й надалі разом у складі військ.

Замість Залужного було призначено командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

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