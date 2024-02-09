Залужный и Буданов стали Героями Украины — как происходило награждение

Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову. Соответствующие указы уже появились на сайте Президента.

Видео с награждения обнародовал глава государства.

Залужному и Буданову присвоили звание Героя Украины

Награждение состоялось в пятницу, 9 февраля, в Мариинском дворце Киева.

Генералам Валерию Залужному и Кириллу Буданову Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины и вручил ордена "Золотая Звезда".

Кроме того, ордена и Кресты боевых заслуг получили военнослужащие Cил обороны Украины и семьи Героев, которым звание присвоено посмертно.

Напомним, 8 февраля Президент уволил Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Он поблагодарил его за два года защиты, и предложил ему быть и дальше вместе в составе войск.

Вместо Залужного был назначен командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

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