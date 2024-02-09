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Залужный и Буданов стали Героями Украины — как происходило награждение

9 февраля 2024 г. 15:38

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09:45 Отставка Залужного — что стало причиной увольнения влиятельного Главкома

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16:20 В ГУР отреагировали на интервью Путина и назвали его цель

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15:38 Залужный и Буданов стали Героями Украины — как происходило награждение

Text

14:40 Назначение Сырского — что думают военные о новом Главкоме ВСУ

Text

14:03 Блокада на границе с Украиной — в ГПСУ назвали КПП, где бастуют поляки

Text

13:25 Нардеп Гончаренко прокомментировал отставку Залужного

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Text

12:40 Назначение Сырского — изменится ли тактика ВСУ на поле боя

Text

12:00 Уйдет ли Залужный в политику — какие амбиции и будущее у бывшего Главкома

Text

11:20 Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Text

10:54 В СБУ показали трогательное видео возвращения домой ста украинских пленных

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09:45 Отставка Залужного — что стало причиной увольнения влиятельного Главкома

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9 февраля 2024 г. 11:20

Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову. Соответствующие указы уже появились на сайте Президента.

Видео с награждения обнародовал глава государства.

Залужному и Буданову присвоили звание Героя Украины

Награждение состоялось в пятницу, 9 февраля, в Мариинском дворце Киева.

Генералам Валерию Залужному и Кириллу Буданову Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины и вручил ордена "Золотая Звезда".

Кроме того, ордена и Кресты боевых заслуг получили военнослужащие Cил обороны Украины и семьи Героев, которым звание присвоено посмертно.

Напомним, 8 февраля Президент уволил Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Он поблагодарил его за два года защиты, и предложил ему быть и дальше вместе в составе войск.

Вместо Залужного был назначен командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Также мы писали о том, кто такой Александр Сырский и что известно о его российском прошлом.

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