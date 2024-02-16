Важливий потенціал України — Столтенберг про передачу F-16

Наразі Данія та Нідерланди проводять навчання українських пілотів на винищувачах F-16, після чого техніку доставлять в Україну. На думку генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, передача таких літаків — це значний внесок Альянсу в зміцнення потенціалу країни.

Про це посадовець заявив під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.

В НАТО прокоментували передачу F-16 Україні

За словами Столтенберга, західні винищувачі F-16 мають сучасні та потужні системи, тож, стануть вагомим внеском у захисті потенціалу України. На сьогоднішній день, Данія та Нідерланди із залучення підтримки інших країн проводять навчання українських пілотів, після — техніку доставлять ЗСУ.

"Великий внесок НАТО у надання Україні F-16. Зараз Данія і Нідерланди очолюють зусилля з підтримкою Бельгії, Норвегії та інших союзників, проводять навчання, забезпечують запасні частини, технічну допомогу, можливості техобслуговування, щоб F-16 стали важливим потенціалом України", — сказав Столтенберг.

Нагадаємо, міністр оборони Канади Білл Блер на засіданні "Рамштайну" в середу, 14 лютого, заявив, що його країна виділить Україні 44 млн доларів США на обслуговування багатоцільових винищувачів F-16.

Крім того, речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що для того, аби Україна отримала винищувачі F-16, спершу пілоти та інженери повинні завершити на них навчання. Також Україна має підготувати відповідну інфраструктуру для базування таких літаків.