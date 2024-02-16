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Важливий потенціал України — Столтенберг про передачу F-16

Важливий потенціал України — Столтенберг про передачу F-16

16 лютого 2024 р. 16:30

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16:30 Важливий потенціал України — Столтенберг про передачу F-16

Text

16:10 Останнє відео Навального — що сказав російський опозиціонер перед смертю

Text

15:40 Кадрові зміни у військовому керівництві ЗСУ — чи знають кияни новопризначених

Text

15:00 Новий законопроєкт про мобілізацію — скільки правок вже внесли

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:23 Російська опозиція звинуватила Кремль та Путіна у смерті Навального

Text

14:00 У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

Text

14:00 Смерть Навального. Що сталося з в'язнем Кремля — терміновий ефір

Text

13:00 Ближча, ніж будь-коли — Столтенберг висловився про членство України в НАТО

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Наразі Данія та Нідерланди проводять навчання українських пілотів на винищувачах F-16, після чого техніку доставлять в Україну. На думку генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, передача таких літаків — це значний внесок Альянсу в зміцнення потенціалу країни.

Про це посадовець заявив під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.

В НАТО прокоментували передачу F-16 Україні

За словами Столтенберга, західні винищувачі F-16 мають сучасні та потужні системи, тож, стануть вагомим внеском у захисті потенціалу України. На сьогоднішній день, Данія та Нідерланди із залучення підтримки інших країн проводять навчання українських пілотів, після — техніку доставлять ЗСУ.

"Великий внесок НАТО у надання Україні F-16. Зараз Данія і Нідерланди очолюють зусилля з підтримкою Бельгії, Норвегії та інших союзників, проводять навчання, забезпечують запасні частини, технічну допомогу, можливості техобслуговування, щоб F-16 стали важливим потенціалом України", — сказав Столтенберг. 

Нагадаємо, міністр оборони Канади Білл Блер на засіданні "Рамштайну" в середу, 14 лютого, заявив, що його країна виділить Україні 44 млн доларів США на обслуговування багатоцільових винищувачів F-16.

Крім того, речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що для того, аби Україна отримала винищувачі F-16, спершу пілоти та інженери повинні завершити на них навчання. Також Україна має підготувати відповідну інфраструктуру для базування таких літаків.

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17:05 Втік до РФ і закликав до повалення влади в Україні — блогеру повідомили про підозру

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17:04 Львівські лікарі врятували чоловіка, який був двічі при смерті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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