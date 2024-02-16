Ближча, ніж будь-коли — Столтенберг висловився про членство України в НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що, на сьогоднішній день, Україна близька до Альянсу, ніж будь-коли. Все тому, що на крайньому саміті у Вільнюсі минулого року лідери організації спростили процес вступу та, зокрема, усунули деякі вимоги.

Таку думку висловив генсек НАТО під час зустрічі міністрів оборони країн Альянсу у Брюсселі.

Столтенберг висловився про вступ України в НАТО

Так, Столтенберг заявив, що на користь України лідери НАТО ухвалили важливі рішення під час саміту у Вільнюсі в 2023 році. Зокрема, перетворили двоетапний процес вступу в одноетапний, а також вилучили вимогу про план дій.

Крім того, за словами генсека Альянсу, значущим кроком стало створення Ради Україна-НАТО.

"Україна ближча до членства в НАТО, ніж коли-небуть. Це тому, що ми ухвалили важливі рішення на саміті у Вільнюсі минулого року. Ми перетворили двоетапний процес членства для України на одноетапний, вилучивши вимогу про план дій. Ми спростили та прискорили весь процес для України. Ми також створили Раду Україна-НАТО", — сказав Столтенберг.

Нагадаємо, у Брюсселі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні союзники протягом 2024 року планують доставити Україні мільйон дронів. Загалом у цьому процесі збираються взяти участь щонайменше 20 країн Альянсу.

Крім того, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер, 15 лютого, підтвердив наміри Альянсу створити в польському Бидгощі спільний аналітичний навчально-тренувальний центр "Україна-НАТО".