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Ближча, ніж будь-коли — Столтенберг висловився про членство України в НАТО

Ближча, ніж будь-коли — Столтенберг висловився про членство України в НАТО

16 лютого 2024 р. 13:00

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14:00 У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

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13:00 Ближча, ніж будь-коли — Столтенберг висловився про членство України в НАТО

Text

12:00 На одній з ділянок Авдіївки бійці 3 ОШБр перебувають в повному оточенні

Text

11:25 В Авдіївці 3 ОШБр встановила рекорд зі знищення сили і техніки ворога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:52 Як Друга Світова війна — у 3 ОШБр про ситуацію на Авдіївському напрямку

Text

10:00 РФ кидає професійні війська на Донецький напрямок — яка ситуація

Text

09:00 Ситуація в Авдіївці, ВР проти Telegram, підозра Таїсії Повалій — новини за 15 лютого

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07:59 Закордонні візити Зеленського та що відбувається в Авдіївці — ефір Новини.LIVE

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що, на сьогоднішній день, Україна близька до Альянсу, ніж будь-коли. Все тому, що на крайньому саміті у Вільнюсі минулого року лідери організації спростили процес вступу та, зокрема, усунули деякі вимоги. 

Таку думку висловив генсек НАТО під час зустрічі міністрів оборони країн Альянсу у Брюсселі. 

Столтенберг висловився про вступ України в НАТО

Так, Столтенберг заявив, що на користь України лідери НАТО ухвалили важливі рішення під час саміту у Вільнюсі в 2023 році. Зокрема, перетворили двоетапний процес вступу в одноетапний, а також вилучили вимогу про план дій.

Крім того, за словами генсека Альянсу, значущим кроком стало створення Ради Україна-НАТО. 

"Україна ближча до членства в НАТО, ніж коли-небуть. Це тому, що ми ухвалили важливі рішення на саміті у Вільнюсі минулого року. Ми перетворили двоетапний процес членства для України на одноетапний, вилучивши вимогу про план дій. Ми спростили та прискорили весь процес для України. Ми також створили Раду Україна-НАТО", — сказав Столтенберг. 

Нагадаємо, у Брюсселі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні союзники протягом 2024 року планують доставити Україні мільйон дронів. Загалом у цьому процесі збираються взяти участь щонайменше 20 країн Альянсу.

Крім того, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер, 15 лютого, підтвердив наміри Альянсу створити в польському Бидгощі спільний аналітичний навчально-тренувальний центр "Україна-НАТО".

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14:02 Смерть Навального у колонії — що каже пресслужба опозиціонера

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:00 Ближча, ніж будь-коли — Столтенберг висловився про членство України в НАТО

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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