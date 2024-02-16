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Ближе, чем когда-либо — Столтенберг высказался о членстве Украины в НАТО

Ближе, чем когда-либо — Столтенберг высказался о членстве Украины в НАТО

16 февраля 2024 г. 13:00

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13:00 Ближе, чем когда-либо — Столтенберг высказался о членстве Украины в НАТО

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13:00 Ближе, чем когда-либо — Столтенберг высказался о членстве Украины в НАТО

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12:00 На одном из участков Авдеевки бойцы 3 ОШБр находятся в полном окружении

Text

11:25 В Авдеевке 3 ОШБр установила рекорд по уничтожению силы и техники врага

Text

10:52 Как Вторая Мировая война — в 3 ОШБр о ситуации на Авдеевском направлении

Text

10:00 РФ бросает профессиональные войска на Донецкое направление — какая ситуация

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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09:00 Ситуация в Авдеевке, ВР против Telegram, подозрение Таисии Повалий — новости за 15 февраля

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22:37 Что скрывает скандальный законопроект о мобилизации — эфир Новини.LIVE

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19:30 Почему Украина больше не наступает и чем занимается ГУР — Новини.LIVE

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19:00 Почему Польша не может унять фермеров и кому нужен конфликт на границе — эфир Новини.LIVE

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на сегодняшний день Украина близка к Альянсу, чем когда-либо. Все потому, что на крайнем саммите в Вильнюсе в прошлом году лидеры организации упростили процесс вступления и, в частности, устранили некоторые требования.

Такое мнение высказал генсек НАТО во время встречи министров обороны стран Альянса в Брюсселе.

Столтенберг высказался о вступлении Украины в НАТО

Так, Столтенберг заявил, что в пользу Украины лидеры НАТО приняли важные решения на саммите в Вильнюсе в 2023 году. В частности, превратили двухэтапный процесс вступления в одноэтапный, а также устранили требование о плане действий.

Кроме того, по словам генсека Альянса, важным шагом стало создание Совета Украина-НАТО.

"Украина ближе к членству в НАТО, чем когда-либо. Это потому, что мы приняли важные решения на саммите в Вильнюсе в прошлом году. Мы превратили двухэтапный процесс членства для Украины в одноэтапный, исключив требование о плане действий. Мы упростили и ускорили весь процесс для Украины. Мы также создали Совет Украина-НАТО", — сказал Столтенберг.

Напомним, в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западные союзники в течение 2024 года планируют доставить Украине миллион дронов. Всего в этом процессе намерены принять участие не менее 20 стран Альянса.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 15 февраля, подтвердил намерения Альянса создать в польском Быдгоще общий аналитический учебно-тренировочный центр "Украина-НАТО".

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12:52 В Украину вернули тела 58 погибших военных

12:51 Три человека подорвались на мине на Харьковщине, из них двое погибли

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:45 В Одессе вернули государству летний кинотеатр — детали

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