Важный потенциал Украины — Столтенберг о передаче F-16

В настоящее время Дания и Нидерланды проводят обучение украинских пилотов на истребителях F-16, после чего технику доставят в Украину. По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, передача таких самолетов — это значительный вклад Альянса в укрепление потенциала страны.

Об этом чиновник заявил во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

В НАТО прокомментировали передачу F-16 Украине

По словам Столтенберга, западные истребители F-16 имеют современные и мощные системы, поэтому станут весомым вкладом в защиту потенциала Украины. На сегодняшний день Дания и Нидерланды по привлечению поддержки других стран проводят обучение украинских пилотов, после — технику доставят ВСУ.

"Большой вклад НАТО в предоставление Украине F-16. Сейчас Дания и Нидерланды возглавляют усилия с поддержкой Бельгии, Норвегии и других союзников, проводят учения, обеспечивают запасные части, техническую помощь, возможности техобслуживания, чтобы F-16 стали важным потенциалом Украины", — сказал Столтенберг.

Напомним, министр обороны Канады Билл Блэр на заседании "Рамштайна" в среду, 14 февраля, заявил, что его страна выделит Украине 44 млн долларов США на обслуживание многоцелевых истребителей F-16.

Кроме того, спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что для того, чтобы Украина получила истребители F-16, сначала пилоты и инженеры должны завершить на них обучение. Также Украина должна подготовить соответствующую инфраструктуру по базированию таких самолетов.