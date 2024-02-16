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Важный потенциал Украины — Столтенберг о передаче F-16

Важный потенциал Украины — Столтенберг о передаче F-16

16 февраля 2024 г. 16:30

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17:00 Легализация медицинского каннабиса в Украине — поддерживают ли украинцы такую инициативу

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16:30 Важный потенциал Украины — Столтенберг о передаче F-16

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16:10 Последнее видео Навального — что сказал российский оппозиционер перед смертью

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15:40 Кадровые изменения в военном руководстве ВСУ — знают ли киевляне новоназначенных

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15:00 Новый законопроект о мобилизации — сколько правок уже внесли

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14:00 В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

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14:00 Смерть Навального. Что произошло с заключенным Кремля — срочный эфир

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13:00 Ближе, чем когда-либо — Столтенберг высказался о членстве Украины в НАТО

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12:00 На одном из участков Авдеевки бойцы 3 ОШБр находятся в полном окружении

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17:00 Легализация медицинского каннабиса в Украине — поддерживают ли украинцы такую инициативу

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16:30 Важный потенциал Украины — Столтенберг о передаче F-16

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16:10 Последнее видео Навального — что сказал российский оппозиционер перед смертью

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15:40 Кадровые изменения в военном руководстве ВСУ — знают ли киевляне новоназначенных

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15:00 Новый законопроект о мобилизации — сколько правок уже внесли

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14:23 Российская оппозиция обвинила Кремль и Путина в смерти Навального

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14:00 В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

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14:00 Смерть Навального. Что произошло с заключенным Кремля — срочный эфир

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13:00 Ближе, чем когда-либо — Столтенберг высказался о членстве Украины в НАТО

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12:00 На одном из участков Авдеевки бойцы 3 ОШБр находятся в полном окружении

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В настоящее время Дания и Нидерланды проводят обучение украинских пилотов на истребителях F-16, после чего технику доставят в Украину. По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, передача таких самолетов — это значительный вклад Альянса в укрепление потенциала страны.

Об этом чиновник заявил во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

В НАТО прокомментировали передачу F-16 Украине

По словам Столтенберга, западные истребители F-16 имеют современные и мощные системы, поэтому станут весомым вкладом в защиту потенциала Украины. На сегодняшний день Дания и Нидерланды по привлечению поддержки других стран проводят обучение украинских пилотов, после — технику доставят ВСУ.

"Большой вклад НАТО в предоставление Украине F-16. Сейчас Дания и Нидерланды возглавляют усилия с поддержкой Бельгии, Норвегии и других союзников, проводят учения, обеспечивают запасные части, техническую помощь, возможности техобслуживания, чтобы F-16 стали важным потенциалом Украины", — сказал Столтенберг.

Напомним, министр обороны Канады Билл Блэр на заседании "Рамштайна" в среду, 14 февраля, заявил, что его страна выделит Украине 44 млн долларов США на обслуживание многоцелевых истребителей F-16.

Кроме того, спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что для того, чтобы Украина получила истребители F-16, сначала пилоты и инженеры должны завершить на них обучение. Также Украина должна подготовить соответствующую инфраструктуру по базированию таких самолетов.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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