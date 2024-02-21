В Україні представили перші мобільні контейнери для порятунку військових на передовій

У Києві французькі волонтери спільно з українськими інженерами представили мобільні стабілізаційні контейнери STABNET. Це передові медичні пункти, які розташовані ближче до лінії фронту та, відповідно, допомагають рятувати поранених військових на передовій.

Як функціонують стабілізаційні пункти — дізнавався журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Що відомо про стабілізаційні пункти STABNET

Зазначається, що контейнер має 2,5 метри завширшки та 6 метрів завдовжки. Його вага — 3 тонни.

"Ідея полягає в тому, щоб забезпечити фронт мережею, яка буде налічувати біля сотні подібних контейнерів. Але варто зазначити, що сектори лінії фронту неоднакові. Якщо казати про сектор Авдіївки, то там треба біля 20 таких контейнерів, адже, там великий відсоток поранених", — сказав керівник проєкту Дем'ян Аррі Маріен.

Всередині конструкції є все необхідне для надання допомоги військовим безпосередньо на передовій. Технічне та медичне обладнання закупили французькі волонтери. Варто підкреслити, що один з таких контейнерів вже скоро відправиться на схід України.

Однак, за словами головного хірурга Збройних Сил України Костянтина Гуменюка, конструкції потрібно ще доопрацювати.

"Для мене одне із головних — це безпека. На превеликий жаль, даний контейнер поки що не обладнаний відповідним захистом. По-друге, перебуваючи всередині, я зазначив, що є певні недоліки для роботи медичної бригади. Там має бути достатньо місця", — сказав Гуменюк.

Своєю чергою, розробники зазначили, що нададуть броньований захист для контейнера. Однак, коли саме, ще невідомо.

Нагадаємо, 19 лютого в Одеській області стався теракт біля одного з військових об'єктів. Невідомі підірвали автомобіль Української добровольчої армії, в якому перебували Альберт та Наталя Кручиніни.

Унаслідок теракту керівник громадської організації "Дія" Альберт Кручинін впав у кому. Його дружина Наталя наразі перебуває у стабільно тяжкому стані.