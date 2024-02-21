В Украине представили первые мобильные контейнеры для спасения военных на передовой

В Киеве французские волонтеры совместно с украинскими инженерами представили мобильные стабилизационные контейнеры STABNET. Это передовые медицинские пункты, которые расположены ближе к линии фронта и соответственно помогают спасать раненых военных на передовой.

Как функционируют стабилизационные пункты — узнавал журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Что известно о стабилизационных пунктах STABNET

Отмечается, что контейнер имеет 2,5 метра в ширину и 6 метров в длину. Его вес — 3 тонны.

"Идея состоит в том, чтобы обеспечить фронт сетью, которая будет насчитывать около сотни подобных контейнеров. Но стоит отметить, что секторы линии фронта неодинаковы. Если говорить о секторе Авдеевки, то там нужно около 20 таких контейнеров, ведь там большой процент раненых", — сказал руководитель проекта Демьян Арри Мариен.

Внутри конструкции есть все необходимое для оказания помощи военным непосредственно на передовой. Техническое и медицинское оборудование были закуплены французскими волонтерами. Следует подчеркнуть, что один из таких контейнеров уже скоро отправится на восток Украины.

Однако, по словам главного хирурга Вооруженных Сил Украины Константина Гуменюка, конструкции нужно еще доработать.

"Для меня один из главных — это безопасность. К сожалению, данный контейнер пока не оборудован соответствующей защитой. Во-вторых, находясь внутри, я отметил, что есть определенные недостатки для работы медицинской бригады. Там должно быть достаточно места", — сказал Гуменюк.

В свою очередь, разработчики отметили, что предоставят бронированную защиту для контейнера. Однако когда именно, еще неизвестно.

Напомним, 19 февраля в Одесской области произошел теракт возле одного из военных объектов. Неизвестные взорвали автомобиль Украинской добровольческой армии, где находились Альберт и Наталья Кручинины.

В результате теракта в Одесской области руководитель общественной организации "Действие" Альберт Кручинин впал в кому. Его жена Наталья находится в стабильно тяжелом состоянии.