В "Азові" жорстко висловилися про нестачу військ в ЗСУ

Серед військових, які вже понад рік стоять на лінії фронту, наразі гостро стоїть питання ротації. Начальник штабу "Азов" Богдан Кротевич вважає, що якщо українська влада не в змозі залучити нових людей до армії, то існує ризик, що країна може втратити свої території.

Про це військовий сказав в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

В "Азові" прокоментували питання ротації

"Якщо зараз не вистачає військ, щоб поміняти бригади, які по року стоять на лінії фронту, то у вас точно не буде військ обороняти Харків, Київ тощо. РФ може швидко перекидати сили з одного напрямку на інший та завдавати удару у будь-якому місці"​, — сказав Кротевич, говорячи про нестачу військ в армії.

Він наголосив, що людей потрібно мотивувати і лише гроші тут не допоможуть.

"Гроші — це один із моментів, який дозволяє солдатам краще воювати і думати, що у нього сім'я забезпечена. Але гроші — це не основна мотивація для українця піти помирати. Основну мотивацію вигадувати не треба — це просто захист", — сказав Кротевич.

Нагадаємо, на сьогоднішній день Україна перебуває у стратегічній обороні на фронті. За словами військових, це потрібно для того, щоб максимально знищити противника та зменшити його тиск. Що стосується забезпеченості захисників утримувати оборону, є певні проблеми.

Додамо, Верховна Рада 23 лютого ухвалила законопроєкт про демобілізацію строковиків із відстрочкою на 12 місяців. "За" проголосували 319 народних депутатів.