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В "Азове" жестко высказались о нехватке войск в ВСУ

В "Азове" жестко высказались о нехватке войск в ВСУ

23 февраля 2024 г. 15:09

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13:34 Зеленский уверен, что выиграл бы выборы, если бы они состоялись

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12:51 В Нацполиции объяснили, зачем Украине держать оборону и назвали проблемы на фронте

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12:08 Зеленский рассказал, сколько раз его пытались убить за время войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:27 Блокада границы — эксперт назвал причины и рассказал, чего боятся поляки

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10:40 Что изменилось на польской границе после заявления Туска — в ГПСУ рассказали о ситуации

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07:56 Чиновники на фронте и встреча Зеленского с Дудой на фоне протестов — эфир Новини.LIVE

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Среди военных, которые уже больше года стоят на линии фронта, остро стоит вопрос ротации. Начальник штаба "Азов" Богдан Кротевич считает, что если украинские власти не в состоянии привлечь новых людей в армию, существует риск, что страна может потерять свои территории.

Об этом военный сказал в интервью журналисту Наталье Мосейчук.

В "Азове" прокомментировали вопрос ротации

"Если сейчас не хватает войск, чтобы поменять бригады, которые по году стоят на линии фронта, то у вас точно не будет войск оборонять Харьков, Киев и т.д. РФ может быстро опрокидывать силы с одного направления на другое и наносить удар в любом месте", — сказал Кротевич, говоря о нехватке войск в армии.

Он подчеркнул, что людей нужно мотивировать и только деньги здесь не помогут.

"Деньги — это один из моментов, позволяющий солдатам лучше воевать и думать, что у него семья обеспечена. Но деньги — это не основная мотивация для украинца уйти умирать. Основную мотивацию придумывать не надо — это просто защита", — сказал Кротевич. 

Напомним, сегодня Украина находится в стратегической обороне на фронте. По словам военных, это нужно для того, чтобы максимально уничтожить противника и снизить его давление. Что касается обеспеченности защитников удерживать оборону, есть определенные проблемы.

Добавим, Верховная Рада 23 февраля приняла законопроект о демобилизации срочников с отсрочкой на 12 месяцев. "За" проголосовали 319 народных депутатов.

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15:06 Военный летчик рассказал об особенности работы бомбардировщика Су-24МР

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:27 Блокада границы — эксперт назвал причины и рассказал, чего боятся поляки

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