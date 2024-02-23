В "Азове" жестко высказались о нехватке войск в ВСУ

Среди военных, которые уже больше года стоят на линии фронта, остро стоит вопрос ротации. Начальник штаба "Азов" Богдан Кротевич считает, что если украинские власти не в состоянии привлечь новых людей в армию, существует риск, что страна может потерять свои территории.

Об этом военный сказал в интервью журналисту Наталье Мосейчук.

В "Азове" прокомментировали вопрос ротации

"Если сейчас не хватает войск, чтобы поменять бригады, которые по году стоят на линии фронта, то у вас точно не будет войск оборонять Харьков, Киев и т.д. РФ может быстро опрокидывать силы с одного направления на другое и наносить удар в любом месте", — сказал Кротевич, говоря о нехватке войск в армии.

Он подчеркнул, что людей нужно мотивировать и только деньги здесь не помогут.

"Деньги — это один из моментов, позволяющий солдатам лучше воевать и думать, что у него семья обеспечена. Но деньги — это не основная мотивация для украинца уйти умирать. Основную мотивацию придумывать не надо — это просто защита", — сказал Кротевич.

Напомним, сегодня Украина находится в стратегической обороне на фронте. По словам военных, это нужно для того, чтобы максимально уничтожить противника и снизить его давление. Что касается обеспеченности защитников удерживать оборону, есть определенные проблемы.

Добавим, Верховная Рада 23 февраля приняла законопроект о демобилизации срочников с отсрочкой на 12 месяцев. "За" проголосовали 319 народных депутатов.