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У ЗСУ розповіли, яка ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку і чи вдається просуватись

У ЗСУ розповіли, яка ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку і чи вдається просуватись

07 лютого 2024 р. 18:08

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18:08 У ЗСУ розповіли, яка ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку і чи вдається просуватись

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Ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку залишається тяжкою. Попри те, що українські захисники мужньо тримають оборону, просунутися їм не вдається. Перевага у ресурсах та живій силі залишається на боці противника. 

Про це повідомив капітан медичної служби, бригада "Гвардії наступу" "Буревій", нейрохірург, кандидат медичних наук Андрій Гук в ефірі телеканалу Еспресо. 

Яка ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку

За словами військового, на цій ділянці фронту росіяни намагаються атакувати мало не щогодини. Завдячуючи погодним умовам, українські бійці успішно тримають оборону. Однак, як каже Андрій Гук, просунутися не вдається. 

"Оперативна обстановка на Лимано-Купʼянському напрямку залишається тяжкою. Ворог намагається атакувати з періодичністю раз на 1-2 години. Погода сприяє тому, щоб ми успішно тримали оборону. Просунутися не вдається, перевага у живій силі, бронетехніці та артилерії на боці противника", — сказав Гук. 

У той же час, ЗСУ мають достатньо засобів аеророзвідки, які дозволяють досягати хороших результатів. 

Нагадаємо, в інформаційному просторі України поширилися слова президента Володимира Зеленського про нібито "патову" ситуацію на фронті. Однак за словами його прессекретаря Сергія Нікіфорова, очільник держави не це мав на увазі.

Крім того, стало відомо, з якою проблемою зіштовхнулися ЗСУ на фронті. 

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