В ВСУ рассказали, какая ситуация на Лимано-Купянском направлении и удается ли продвигаться

Ситуация на Лимано-Купянском направлении остается тяжелой. Несмотря на то, что украинские защитники мужественно удерживают оборону, продвинуться им не удается. Превосходство в ресурсах и живой силе остается на стороне противника.

Об этом сообщил капитан медицинской службы, бригада "Гвардии наступления" "Буревий", нейрохирург, кандидат медицинских наук Андрей Гук в эфире телеканала Эспрессо.

Какая ситуация на Лимано-Купянском направлении

По словам военного, на этом участке фронта россияне пытаются атаковать мало не каждый час. Благодаря погодным условиям украинские бойцы успешно держат оборону. Однако, как говорит Андрей Гук, продвинуться не удается.

"Оперативная обстановка на Лимано-Купьянском направлении остается тяжелой. Враг пытается атаковать с периодичностью раз в 1-2 часа. Погода способствует тому, чтобы мы успешно держали оборону. Продвинуться не удается, преимущество в живой силе, бронетехнике и артиллерии на стороне противника", — сказал Гук.

В то же время, ВСУ имеют достаточно средств аэроразведки, позволяющих добиваться хороших результатов.

Напомним, в информационном пространстве Украины распространились слова президента Владимира Зеленского о якобы "патовой" ситуации на фронте. Однако, по словам его пресс-секретаря Сергея Никифорова, глава государства не это имел в виду.

Кроме того, стало известно, с какой проблемой столкнулись ВСУ на фронте.