У центрі Відня відбулася масштабна акція на підтримку українців

У центрі Відня відбулася акція на підтримку українців. Сотні тисяч людей вийшли на мітинг, щоби підтримати український народ у другу річницю війни.

Про це повідомляють Новини.LIVE у суботу, 24 лютого.

Мітинг у центрі Відня

На центральній площі люди з українськими прапорами голосно вигукували "Слава Україні". Цікаво, що серед тих, хто прийшов на мітинг, багато українців.

Також мітингувальники вшанували пам'ять героїв, котрі віддали своє життя за Україну.

Ближче до вечора місцеві жителі співали українських патріотичних пісень, а діти розповідали українські вірші. На всі заходи, що відбулися у Відні, люди реагували дуже бурхливо.

Нагадаємо, у Ризі на площі Свободи зібралося багато людей, щоб підтримати українців у другій річниці війни. Люди вшановували пам'ять загиблих і виготовляли окопні свічки, щоб потім відправити це на фронті.

Тим часом у Києві в другій річниці початку Великої війни громадяни вийшли на чергову акцію . Кияни висловили підтримку українським військовим, які досі перебувають у російському полоні.