В центре Вены состоялась масштабная акция в поддержку украинцев

В центре Вены состоялась акция в поддержку украинцев. Сотни тысяч людей вышли на митинг, чтобы поддержать украинский народ во вторую годовщину войны.

Об этом сообщают Новини.LIVE в субботу, 24 февраля.

Митинг в центре Вены

На центральной площади люди с украинскими флагами громко выкрикивали "Слава Украине". Примечательно, что среди тех, кто пришел на митинг — много украинцев.

Также митингующие почтили память героев, которые отдали свою жизнь за Украину.

Ближе к вечеру местные жители пели украинские патриотические песни, а дети рассказывали украинские стихи. На все мероприятия, которые состоялись в Вене, люди реагировали очень бурно.

Напомним, в Риге на площади Свободы собралось множество людей, чтобы поддержать украинцев во вторую годовщину войны. Люди чтили память погибших и изготавливали окопные свечи, чтобы потом отправить это на фронте.

Тем временем в Киеве во вторую годовщину начала Великой войны граждане вышли на очередную акцию. Киевляне выразили поддержку украинским военным, до сих пор находящимся в российском плену.