Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow В центре Вены состоялась масштабная акция в поддержку украинцев arrow
В центре Вены состоялась масштабная акция в поддержку украинцев

В центре Вены состоялась масштабная акция в поддержку украинцев

24 февраля 2024 г. 21:40

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text
Новость с видео

21:40 В центре Вены состоялась масштабная акция в поддержку украинцев

Text
Новость с видео

20:59 В Риге на площади собрались сотни людей в поддержку украинцев

Text

20:13 Экс-советник Кличка заявил, что метро на Троещину будет стоять, как отстройка Мариуполя

Text
Новость с видео

17:48 Экс-советник Кличко рассказал, что делать с недостройками в Киеве и можно ли их отдать переселенцам

Text

15:43 Бахматов рассказал, почему международные партнеры не выделяют Кличко деньги на ремонт города

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:16 Вторая годовщина полномасштабной войны и фейки РФ против Украины — эфир Новини.LIVE

Text

12:46 Бахматов рассказал, на сколько реально выделять 20 процентов бюджета Киева на ВСУ

Text

08:08Два года полномасштабной войны в Украине — эфир Новини.LIVE

Text

00:19 Из киевского госбюджета воруют каждую третью гривну — Бахматов объяснил, как это происходит

23 февраля 2024
Text

18:41 Синегубов ответил, могут ли россияне готовить наступление на Харьков

Text
Новость с видео

21:40 В центре Вены состоялась масштабная акция в поддержку украинцев

Text
Новость с видео

20:59 В Риге на площади собрались сотни людей в поддержку украинцев

Text

20:13 Экс-советник Кличка заявил, что метро на Троещину будет стоять, как отстройка Мариуполя

Text
Новость с видео

17:48 Экс-советник Кличко рассказал, что делать с недостройками в Киеве и можно ли их отдать переселенцам

Text

15:43 Бахматов рассказал, почему международные партнеры не выделяют Кличко деньги на ремонт города

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:16 Вторая годовщина полномасштабной войны и фейки РФ против Украины — эфир Новини.LIVE

Text

12:46 Бахматов рассказал, на сколько реально выделять 20 процентов бюджета Киева на ВСУ

Text

08:08 Два года полномасштабной войны в Украине — эфир Новини.LIVE

Text

00:19 Из киевского госбюджета воруют каждую третью гривну — Бахматов объяснил, как это происходит

23 февраля 2024
Text

18:41 Синегубов ответил, могут ли россияне готовить наступление на Харьков

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00

В центре Вены состоялась акция в поддержку украинцев. Сотни тысяч людей вышли на митинг, чтобы поддержать украинский народ во вторую годовщину войны.

Об этом сообщают Новини.LIVE в субботу, 24 февраля.

Митинг в центре Вены

На центральной площади люди с украинскими флагами громко выкрикивали "Слава Украине". Примечательно, что среди тех, кто пришел на митинг — много украинцев. 

Также митингующие почтили память героев, которые отдали свою жизнь за Украину.

Ближе к вечеру местные жители пели украинские патриотические песни, а дети рассказывали украинские стихи. На все мероприятия, которые состоялись в Вене, люди реагировали очень бурно.

Напомним, в Риге на площади Свободы собралось множество людей, чтобы  поддержать украинцев во вторую годовщину войны. Люди чтили память погибших и изготавливали окопные свечи, чтобы потом отправить это на фронте.

Тем временем в Киеве во вторую годовщину начала Великой войны граждане вышли на очередную акцию. Киевляне выразили поддержку украинским военным, до сих пор находящимся в российском плену.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

22:13 В Киеве состоится прощание с Героем Украины, диссидентом Степаном Хмарой

22:03 Терехов рассказал, что поможет защитить небо над Харьковом от российских атак

21:56 Миколенко играл на необычной позиции, а Эвертон утратил победу над Брайтоном

Новость с фото

21:55 Убытки и переименования — Харьков за два года полномасштабной войны

21:45 Кулеба рассказал, что нужно Украине для членства в НАТО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:41 Канада выделила Украине 130 миллионов долларов — куда потратят деньги

Text
Новость с видео

21:40 В центре Вены состоялась масштабная акция в поддержку украинцев

21:27 В Воздушных силах подытожили потери РФ в авиационной технике за два года

21:10 В Херсонской области партизаны фиксируют прибытие темнокожих наемников РФ

21:10 Бой Гвоздик — Бенавидес — экс-чемпион назвал фаворита в поединке украинца

22:13 В Киеве состоится прощание с Героем Украины, диссидентом Степаном Хмарой

22:03 Терехов рассказал, что поможет защитить небо над Харьковом от российских атак

21:56 Миколенко играл на необычной позиции, а Эвертон утратил победу над Брайтоном

21:45 Кулеба рассказал, что нужно Украине для членства в НАТО

21:41 Канада выделила Украине 130 миллионов долларов — куда потратят деньги

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:27 В Воздушных силах подытожили потери РФ в авиационной технике за два года

21:10 В Херсонской области партизаны фиксируют прибытие темнокожих наемников РФ

21:10 Бой Гвоздик — Бенавидес — экс-чемпион назвал фаворита в поединке украинца

21:10 Больше не Odessa — в немецком языке может измениться написание города

Новость с видео

20:50 Германия инвестирует в терминал Одесского порта, — Анналена Бербок

Новость с фото

21:55 Убытки и переименования — Харьков за два года полномасштабной войны

Новость с фото

20:29 Два года не дома — как живут украинцы в Ирландии

20:01 Два года войны — какая современная западная техника помогла бы Украине

Новость с фото

18:00 Декоммунизация по-одесски — как изменился город за два года полномасштабной войны

Новость с фото

15:21 Два года не дома — как живут украинцы в Германии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:54 Изменения жизни харьковчан и Харькова за два года войны — опрос горожан

Новость с фото

08:30 Два года не дома — как живут украинцы в Польше

Новость с фото

08:24 Место, где живет память — фоторепортаж из Аллеи Славы воинов на харьковском кладбище

Новость с фото

07:40 Два года войны — самые масштабные разрушения на Одесчине глазами Новини.LIVE

Новость с фото

07:28 Два года не дома — как живут украинцы в США

Text
Новость с видео

21:40 В центре Вены состоялась масштабная акция в поддержку украинцев

Text
Новость с видео

20:59 В Риге на площади собрались сотни людей в поддержку украинцев

Text

20:13 Экс-советник Кличка заявил, что метро на Троещину будет стоять, как отстройка Мариуполя

Text
Новость с видео

17:48 Экс-советник Кличко рассказал, что делать с недостройками в Киеве и можно ли их отдать переселенцам

Text

15:43 Бахматов рассказал, почему международные партнеры не выделяют Кличко деньги на ремонт города

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:16 Вторая годовщина полномасштабной войны и фейки РФ против Украины — эфир Новини.LIVE

Text

12:46 Бахматов рассказал, на сколько реально выделять 20 процентов бюджета Киева на ВСУ

Text

08:08 Два года полномасштабной войны в Украине — эфир Новини.LIVE

Text

00:19 Из киевского госбюджета воруют каждую третью гривну — Бахматов объяснил, как это происходит

23 февраля 2024
Text

18:41 Синегубов ответил, могут ли россияне готовить наступление на Харьков