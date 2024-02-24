В Риге на площади собрались сотни людей в поддержку украинцев

В Риге (столица Латвии) на площади Свободы собралось множество людей, чтобы поддержать украинцев во вторую годовщину войны. Люди чтили память погибших и изготавливали окопные свечи, чтобы потом отправить это на фронте.

Об этом сообщил корреспондент Владимир Бирюков специально для Новини.LIVE в субботу, 24 февраля.

Акция поддержки в центре Риги

Собравшиеся на площади устроили изготовление окопных свечей и организовали сбор помощи для украинских военных.

"На площади Свободы возле статуи Милда люди чтят память героев Украины. Сюда пришло много жителей Латвии в украинских цветах. Очень много флагов, очень много цветов", — сказал журналист.

Вечером участники собираются устроить марш к российскому посольству, где запланирована акция протеста и акция поддержки Украины.

После этого, по всей территории Латвии будет объявлена минута молчания, а памятники осветят в цвета украинского флага.

"В церквях будет играть мелодия в поддержку Украины. А вечером состоится большой благотворительный концерт в национальной библиотеке Латвии", — добавил корреспондент.

Напомним, 24 февраля в Варшаве активисты высыпали 2 тонны фекалий под воротами виллы, где проживает российский посол.

Тем временем в Киеве во вторую годовщину начала Великой войны граждане вышли на очередную акцию. Киевляне выразили поддержку украинским военным, до сих пор находящимся в российском плену.