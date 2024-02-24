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У Ризі на площі зібралися сотні людей на підтримку українців

У Ризі на площі зібралися сотні людей на підтримку українців

24 лютого 2024 р. 20:59

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20:59 У Ризі на площі зібралися сотні людей на підтримку українців

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20:13 Ексрадник Кличка заявив, що метро на Троєщину вартуватиме, як відбудова Маріуполя

Text
Новина з відео

17:48 Ексрадник Кличка розповів, що робити з недобудовами у Києві та чи можна їх віддати переселенцям

Text

15:43 Бахматов розповів, чому міжнародні партнери не виділяють Кличку гроші на ремонт міста

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:16 Друга річниця повномасштабної війни та фейки РФ проти України — ефір Новини.LIVE

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У Ризі (столиця Латвії) на площі Свободи зібралося багато людей, щоб підтримати українців у другій річниці війни. Люди вшановували пам'ять загиблих та виготовляли окопні свічки, щоб потім відправити це на фронті.

Про це повідомив кореспондент Володимир Бірюков спеціально для Новини.LIVE у суботу, 24 лютого.

Акція підтримки у центрі Риги

Ті, хто зібрався на площі, влаштували виготовлення окопних свічок і організували збір допомоги для українських військових.

"На площі Свободи біля статуї Мілда люди вшановують пам'ять героїв України. Сюди прийшло багато жителів Латвії в українських кольорах. Дуже багато прапорів, дуже багато квітів", сказав журналіст.

Увечері учасники збираються влаштувати марш до російського посольства, де заплановано акцію протесту та акцію підтримки України.

Після цього, по всій території Латвії буде оголошено хвилину мовчання, а пам'ятники висвітлять кольори українського прапора.

"У церквах гратиме мелодія на підтримку України. А увечері відбудеться великий благодійний концерт у національній бібліотеці Латвії", додав кореспондент.

Нагадаємо, 24 лютого у Варшаві активісти висипали дві тонни фекалій під воротами вілли, де проживає російський посол.

Тим часом у Києві в другій річниці початку Великої війни громадяни вийшли на чергову акцію. Кияни висловили підтримку українським військовим, які досі перебувають у російському полоні.

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21:10 Бій Гвоздик — Бенавідес — ексчемпіон назвав фаворита в поєдинку українця

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