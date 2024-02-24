У Ризі на площі зібралися сотні людей на підтримку українців

У Ризі (столиця Латвії) на площі Свободи зібралося багато людей, щоб підтримати українців у другій річниці війни. Люди вшановували пам'ять загиблих та виготовляли окопні свічки, щоб потім відправити це на фронті.

Про це повідомив кореспондент Володимир Бірюков спеціально для Новини.LIVE у суботу, 24 лютого.

Акція підтримки у центрі Риги

Ті, хто зібрався на площі, влаштували виготовлення окопних свічок і організували збір допомоги для українських військових.

"На площі Свободи біля статуї Мілда люди вшановують пам'ять героїв України. Сюди прийшло багато жителів Латвії в українських кольорах. Дуже багато прапорів, дуже багато квітів", — сказав журналіст.

Увечері учасники збираються влаштувати марш до російського посольства, де заплановано акцію протесту та акцію підтримки України.

Після цього, по всій території Латвії буде оголошено хвилину мовчання, а пам'ятники висвітлять кольори українського прапора.

"У церквах гратиме мелодія на підтримку України. А увечері відбудеться великий благодійний концерт у національній бібліотеці Латвії", — додав кореспондент.

Нагадаємо, 24 лютого у Варшаві активісти висипали дві тонни фекалій під воротами вілли, де проживає російський посол.

Тим часом у Києві в другій річниці початку Великої війни громадяни вийшли на чергову акцію. Кияни висловили підтримку українським військовим, які досі перебувають у російському полоні.