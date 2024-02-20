Скільки винищувачів може виробляти РФ за рік — експерт назвав цифру

За останні три доби Збройні Сили України збили шість ворожих винищувачів. За рік РФ може виробляти не більше 20 одиниць таких літаків.

Про це розповів авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Яку кількість бомбардувальників виробляє РФ

"Майже за дві доби збито шість літаків. За рік вони можуть виробляти не більше 20 літаків", — сказав Криволап, говорячи про виробничі спроможності РФ.

Він додав, що відтепер РФ буде дещо небезпечніше використовувати авіацію та проникати у повітряний простір України. Експерт не виключає, що серед російських пілотів може навіть розпочатися бунт.

"Не буду здивований, якщо серед пілотів почнеться бунт. Тому що є такий договір: або по нас не пуляють, або нас не відправляють туди, де по нас будуть стріляти", — сказав Криволап.

Що ще треба знати про знищення винищувачів РФ

Нагадаємо, українські захисники у понеділок, 19 лютого, знищили ще два російські винищувачі на східному напрямку. Силам протиповітряної оборони вдалося збити Су-34 та Су-35С.

Напередодні, 17 лютого Повітряні сили знищили три ворожі літаки, а на наступний день, 18 лютого, під удар потрапив ще один винищувач Су-34.