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Скільки винищувачів може виробляти РФ за рік — експерт назвав цифру

Скільки винищувачів може виробляти РФ за рік — експерт назвав цифру

20 лютого 2024 р. 11:44

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13:44 Скільки ще триватиме розслідування у справі Майдану — у ДБР відповіли

Text

13:01 Справа Майдану — у ДБР розповіли про результати слідства за останні чотири роки

Text

12:21 Плата за вибори — Шмигаль прокоментував смерть Навального

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:44 Скільки винищувачів може виробляти РФ за рік — експерт назвав цифру

Text

10:59 Гайдай розповів, для чого росіянам Авдіївка та як їм вдалося захопити місто

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10:17 Зеленський відвідав позиції ЗСУ поблизу Куп'янська

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За останні три доби Збройні Сили України збили шість ворожих винищувачів. За рік РФ може виробляти не більше 20 одиниць таких літаків. 

Про це розповів авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Яку кількість бомбардувальників виробляє РФ

"Майже за дві доби збито шість літаків. За рік вони можуть виробляти не більше 20 літаків", — сказав Криволап, говорячи про виробничі спроможності РФ. 

Він додав, що відтепер РФ буде дещо небезпечніше використовувати авіацію та проникати у повітряний простір України. Експерт не виключає, що серед російських пілотів може навіть розпочатися бунт.

"Не буду здивований, якщо серед пілотів почнеться бунт. Тому що є такий договір: або по нас не пуляють, або нас не відправляють туди, де по нас будуть стріляти", — сказав Криволап. 

Що ще треба знати про знищення винищувачів РФ

Нагадаємо, українські захисники у понеділок, 19 лютого, знищили ще два російські винищувачі на східному напрямку. Силам протиповітряної оборони вдалося збити Су-34 та Су-35С.

Напередодні, 17 лютого Повітряні сили знищили три ворожі літаки, а на наступний день, 18 лютого, під удар потрапив ще один винищувач Су-34. 

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15:11 Цигарки до Польщі дронами — на Волині затримали контрабандистів

15:00 Народний синоптик Діденко назвала регіони, де завтра буде мокрий сніг та дощі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:44 Скільки винищувачів може виробляти РФ за рік — експерт назвав цифру

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